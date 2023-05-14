تكنولوجيا: Meta تصلح الخطأ الذي تسبب في ارسال طلبات صداقة تلقائية إلى المستخدمين على فيسبوك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت Meta بإصلاح خطأ فيسبوك الذي جعل الشبكة الاجتماعية ترسل طلبات صداقة تلقائية عندما يزور المستخدمون أي ملف تعريف. وفي بيان شاركته الشركة مع The Daily Beast يوم الجمعة، اعتذرت شركة Meta عن هذا الخلل.

وقال متحدث باسم Meta للمنفذ: “لقد أصلحنا خطأً متعلقًا بتحديث تطبيق حديث تسبب في إرسال بعض طلبات الأصدقاء على فيسبوك عن طريق الخطأ”. واضاف: “لقد أوقفنا حدوث ذلك ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر.”

وكما هو متوقع، ولّد الخلل كميات متساوية من التسلية والارتباك. وأشار الكثيرون بسرعة إلى أن الرقابة الفنية جعلت من المستحيل مؤقتًا “ملاحقة فيسبوك” للمستخدمين الآخرين. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن البعض وجد أن فيسبوك أرسل طلبات صداقة إلى أشخاص كانوا يحاولون حظرهم.

والجدير بالذكر أن هذه الأخبار تأتي بعد أن قالت شركة Meta إنها ستسرح 10000 موظف. وسيشهد “عام الكفاءة” لمارك زوكربيرج خفض الشركة لقوتها العاملة بما لا يقل عن 21000 بحلول نهاية عام 2023.

المصدر

اعلان





