بعد مشكلة طلبات الصداقة.. ميتا تعلن عن ميزات جديدة في فيسبوك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة ميتا، عن تقديم ميزات جديدة تُسهِّل على المستخدمين اكتشاف التوصيات لمقاطع الفيديو القصيرة "ريلز" Reels في فيسبوك، وتخصيصها بما يلائم شخصيتهم حسبما نقلت CNBC.

وقالت ميتا: "نقدم اليوم طرقًا جديدة لاكتشاف أكثر مقاطع الفيديو القصيرة ملاءمة لك بالإضافة إلى عناصر تحكم جديدة للمساعدة في تخصيص تجربة الفيديو في فيسبوك".

وأضافت الشركة مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) إلى شريط التنقل الرئيسي أعلى علامة التبويب الخاصة بالمشاهدة (فيسبوك ووتش) Facebook Watch، الأمر الذي يمنح المستخدمين وصولًا سريعًا إليها، ويُسهِّل عليهم اكتشاف منشئي المحتوى، والمقاطع الرائجة، والمحتوى الذي يلائم اهتماماتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون، حين مشاهدة مقاطع الفيديو في فيسبوك، من التمرير بسلاسة بين مقاطع الفيديو القصيرة ومقاطع الفيديو الطويلة.

وعلى غرار أدوات التخصيص الأخرى في فيسبوك، قالت ميتا إنها تريد أن تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في مقاطع الفيديو القصيرة التي يرونها عبر التطبيق، ومن ذلك: الخيار الذي يتيح للمستخدمين إعلام فيسبوك بأنهم يريدون مشاهدة عدد أكثر مما يشبه أحد مقاطع الفيديو القصيرة التي تعجبهم أو يريدون مشاهدة عدد أقل مما لا يعجبهم.

وقالت الشركة أيضًا إنها بصدد إطلاق تصنيفات جديدة ضمن مشغل مقاطع الفيديو القصيرة لشرح السبب وراء اختيارها، مثل: "أنت تشاهده لأن أحد أصدقائك أُعجب به".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تعرض فيس بوك لخلل، يؤدى لإرسال طلبات الصداقة بمجرد دخولك إلى حساب أى شخص.

وذكر عدة مستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن موقع فيس بوك يرسل طلبات صداقة للأشخاص الذين يراقبونهم في الخفاء.

وبحسب موقع down detector، المتخصص في متابعة المواقع والتطبيقات وأعطالها، فإن فيس بوك يشهد عطلا حول العالم منذ الساعة 7 مساءً الخميس، حيث اشتكى عدة أشخاص من عدم قدرتهم على الدخول إلى فيس بوك، خاصة النسخة الخاصة بالمحمول.

يتسبب هذا الخلل في إرسال طلبات صداقة بشكل تلقائى إلى أشخاص لم يقوم المستخدم بإضافتهم كأصدقاء على فيس بوك، وعندما يستقبل الأشخاص هذه الطلبات من أشخاص غير معروفين بالنسبة لهم، قد يشعرون بالإزعاج، خاصة إذا لم يكن بينهم أي أصدقاء مشتركين.