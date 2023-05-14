تكنولوجيا: ابل تدعم هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على إصدارات ابل القادمة من هواتف iPhone 15، وتؤكد أحدث التسريبات على خطط ابل لدعم هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

تستعد شركة ابل لإطلاق سلسلة iPhone 15 في حدث يعقد في شهر سبتمبر من هذا العام، ولقد أكدت التقارير التي جاءت حتى الآن على دعم إصدارات Pro بالترقية في المعالج A17 Bionic، مع تصميم من التيتانيوم، كما يأتي إصدار Max بعدسات Periscope.

وتؤكد أحدث التسريبات على أن الإصدارات الرئيسية iPhone 15 وiPhone 15 Plus تحصل أيضاً على ترقية في إعدادات الكاميرة، حيث تقدم ابل المستشعر الرئيسي في هذه الإصدارات بدقة 48 ميجا بيكسل.

ولقد كشف عن هذه التفاصيل المحلل “Jeff Pu”، كما أوضحت التسريبات أن ابل تدعم هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي جديد بميزة التكديس الثلاثي، والذي يدعم التصوير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة مع تحسين جودة التصوير.

من جانب أخر يشير المحلل “Jeff Pu” إلى أن ابل تواجه بعض المشاكل في توريد المستشعر الجديد المميز بدقة 48 ميجا بيكسل وتقنية التكديس الثلاثية، كما يشير المحلل إلى أن تأخر توريد المستشعر الجديد سيؤدي إلى تأخر إنتاج هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus.

يذكر أن الكاميرة المميزة بدقة 48 ميجا بيكسل في iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max تميزت بدعم صور بتنسيق ProRAW الذي يقدم تفاصيل أكثر دقة في الصور لتحرير الصور بكفاءة أعلى.

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