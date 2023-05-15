شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ليندا ياكارينو.. خليفة إيلون ماسك فى رئاسة تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سبعة أشهر مليئة بالأحداث في إدارة تويتر ، أعلن Elon Musk أنه عين مديرًا تنفيذيًا جديدًا، وبحسب موقع metro البريطاني، فإن Linda Yaccarino هي الرئيسة المختارة، حيث أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في وقت سابق على لى تعيين ‏ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ‏Twitter‏.‏

من هي ليندا ياكارينو؟ ياكارينو هي الرئيسة الحالية للإعلان والشراكات لعملاق الإعلام الأمريكي NBCUniversal، وقد كانت على تويتر منذ عام 2012 ويبدو أنها نشطة جدًا فيه، كذلك فإن اهتماماتها تشمل سباق الخيل ووظيفتها وكرة القدم الأمريكية والأزياء و"إيلون ماسك".

كما عملت Yaccarino مع ماسك من قبل، حيث أجرت مقابلة مع الملياردير في مؤتمر إعلاني في (أبريل)، بدا وكأنه معجب بها تمامًا، وفي هذا الحدث، نالت ياكارينو المديح لماسك، حتى أنها قالت كيف "قابلت نظيرتها" في أخلاقياته الصارمة في العمل.

وناقش الثنائي مستقبل التسويق على تويتر، بما في ذلك مدى حماستها لشراكة NBC مع تويتر للألعاب الأولمبية القادمة، وقد غردت "يمكننا أن نتفق جميعًا ... حرية التعبير هذه، تستحق قدرًا أكبر من الوصول".

وتعد Yaccarino مؤهلة بالتأكيد للوظيفة بخبرتها في الإشراف على 2000 عامل في فريق حقق أكثر من 100 مليار دولار من مبيعات الإعلانات، وهذا هو بالضبط ما يحتاجه تويتر الآن، حيث قادت شراكات مع Apple News و BuzzFeed و Snapchat و تويتر.

خلال فترة عملها، لعبت Yaccarino دورًا محوريًا في توجيه استراتيجيات الإعلان الخاصة بالشركة وإقامة شراكات مع كبار المعلنين، وتشتهر على نطاق واسع بخبرتها في صناعة الإعلام وجهودها للابتكار والتكيف مع المشهد الإعلامي المتغير.

ووفقًا لملفها الشخصي على LinkedIn ، تشارك Yaccarino أيضًا في المنتدى الاقتصادي العالمي، WEF ، حيث تترأس فريق عمل المنظمة حول مستقبل العمل وتجلس في لجنة توجيه وسائل الإعلام والترفيه والثقافة، ومن المحتمل أيضًا أن يتعامل الطرفان مع مسائل حرية التعبير كما أكد ماسك أن "التزام المنصة بشفافية المصدر المفتوح وقبول مجموعة واسعة من وجهات النظر لم يتغير".

وقد يساعد تعيينها في تهدئة مخاوف المعلنين، الذين تخلى الكثير منهم عن منصة التواصل الاجتماعي بعد أن تولى ماسك زمام الأمور