شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى Google Pixel Tablet وApple iPad (10th gen) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل مؤخرا جهازها اللوحي "بيكسل تابلت"، وهو جهاز لوحي مقاس 10.95 بوصة يتضاعف كشاشة ذكية على غرار Nest Hub مع قاعدة مكبرات صوت مضمنة، وتقوم هذه القاعدة أيضًا بشحن الجهاز اللوحي، ويعمل اللوح نفسه على نفس Tensor G2 SoC الذي تجده في هاتف Pi×el 7.

ويبدأ سعر الكمبيوتر اللوحي Pi×el من 499 دولارًا وهو متاح للطلب المسبق بدءًا من اليوم، مع بدء الشحن في يونيو، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين iPad من الجيل العاشر كما يلى:

Google Pixel Tablet : السعر: 499 دولارا.

الأبعاد: 258 × 169 × 8.1ملم

الوزن : 493g .

حجم الشاشة : 10.95 بوصة

دقة عرض الشاشة : 2,560 × 1,600

نوع الشاشة: LCD

نوع المعالج: Google Tensor G2

الرامات: 8 GB LPDDR5

البطارية: 27 Wh

الكاميرا الخلفية: 8MP, f/2.0

الكاميرا الأمامية: 8MP, f/2.0

Apple iPad (10th gen)السعر: 449 دولارا

الأبعاد: 248.6 × 179.5 × 7mm

الوزن : 477g

حجم الشاشة : 10.9 بوصة

دقة عرض الشاشة : 2,360 × 1,640

نوع الشاشة: IPS LCD

نوع المعالج: Apple A14 Bionic

الرامات: 4 GB LPDDR4X

البطارية: 28.6 Wh

الكاميرا الخلفية: 12MP, f/1.8, 5x Digital zoom

الكاميرا الأمامية:12MP, f/2.4