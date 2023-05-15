شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى Google Pixel Tablet وApple iPad (10th gen) والان مع تفاصيل الخبر
ويبدأ سعر الكمبيوتر اللوحي Pi×el من 499 دولارًا وهو متاح للطلب المسبق بدءًا من اليوم، مع بدء الشحن في يونيو، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين iPad من الجيل العاشر كما يلى:
السعر: 499 دولارا.
الأبعاد: 258 × 169 × 8.1ملم
الوزن : 493g .
حجم الشاشة : 10.95 بوصة
دقة عرض الشاشة : 2,560 × 1,600
نوع الشاشة: LCD
نوع المعالج: Google Tensor G2
الرامات: 8 GB LPDDR5
البطارية: 27 Wh
الكاميرا الخلفية: 8MP, f/2.0
الكاميرا الأمامية: 8MP, f/2.0
Apple iPad (10th gen)السعر: 449 دولارا
الأبعاد: 248.6 × 179.5 × 7mm
الوزن : 477g
حجم الشاشة : 10.9 بوصة
دقة عرض الشاشة : 2,360 × 1,640
نوع الشاشة: IPS LCD
نوع المعالج: Apple A14 Bionic
الرامات: 4 GB LPDDR4X
البطارية: 28.6 Wh
الكاميرا الخلفية: 12MP, f/1.8, 5x Digital zoom
الكاميرا الأمامية:12MP, f/2.4
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