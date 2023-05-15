شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة رقابية هندية تفتح تحقيقًا فى Google لخرق توجيه مكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة المنافسة الهندية (CCI) تحقيقًا في Google بعد أن زعمت عدة شركات أن Google لم تتبع توجيهًا سابقًا ل CCI وتم فرض غرامة قدرها 113 مليون دولار على Google، من قبل هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الهندية في أكتوبر 2022 ،لعدم السماح للمطورين باستخدام بوابات دفع تابعة لجهات خارجية لمعالجة عمليات الشراء داخل التطبيق.

ووفقًا لرويترز، طلبت العديد من الشركات، بما في ذلك Match Group التي تمتلك تطبيقات مواعدة مثل Tinder ، من CCI التحقيق في نظام Google User Choice Billing (UCB) الجديد.وهذا نقلا عن موقع gizchina

وقدمت Google برنامج UCB التجريبي، ردًا على الاتحاد الأوروبي والهند، باعتبار استخدام نظام فوترة Google Play (GPBS) غير عادل للعملاء والمطورين.

ومع ذلك، وفقًا للشركات التي تستخدم UCB ، لا تزال Google تفرض عليها عمولات تتراوح من 11 في المائة إلى 26 في المائة، وهو ما يعد انتهاكًا للتوجيه الذي "أمرها بعدم فرض أي شروط غير عادلة وغير متناسبة"، جادلت Google في وقت سابق بأن رسوم الخدمة المفروضة على المطورين، تُستخدم للحفاظ على متجر Play بالإضافة إلى توفير أدوات المطور وخدمات التحليل.

ومنحت لجنة المنافسة الهندية ل Google أربعة أسابيع للرد على الادعاءات، وكذلك "شرح بعض الأحكام المتعلقة بنظام الدفع داخل التطبيق قبل UCBوبعده ،وتقديم تفاصيل السياسات المتعلقة بمشاركة بيانات المستخدم ومطوري التطبيقات."