شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عدد حلقات البودكاست المتعلقة بالذكاء الاصطناعى على Spotify ترتفع بنسبة 500٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد حلقات البودكاست اليومية حول الذكاء الاصطناعي بنسبة 500٪ تقريبًا على Spotify في آخر 30 يومًا، بحسب ما كشف عنه الرئيس التنفيذي دانييل إيك، حيث قال: "الحديث عن الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان الآن"، مضيفا "لقد نظرت إلى مدى انتشاره على Spotify، وكان معدل النمو مجنونًا جدًا."

ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، أضاف الملياردير السويدي أن العدد نفسه ارتفع بنحو 400٪ منذ بداية عام 2023، وكمثال على ذلك، كانت حلقات البودكاست الست لعالم الكمبيوتر ليكس فريدمان في آخر 30 يومًا تناقش الذكاء الاصطناعي، كما تظهر أوصافهم.

شارك فريدمان في تأليف دراسات حول الذكاء الاصطناعي أثناء عمله في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولكن جنبًا إلى جنب مع مناقشاته المثيرة للجدل حول سلامة اللقاحات وأدوار الجنسين، يبدو أن الذكاء الاصطناعي الآن يأخذ أولوية أعلى.

رداً على سؤال أحد المستخدمين، قال إيك إنه يعتقد "سيكون هناك الكثير من الأدوات التي ستستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة، وبالتالي سيكون شيئًا كبيرًا على المنصة."

جاءت تغريدة إيك، بعد يومين من تقرير الفاينانشيال تايمز الذي يفيد بأن Spotify حذف عشرات الآلاف من الأغاني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من شركة Boomy.

لكن هذا كان فقط بسبب "البث المصطنع"، حيث تستخدم الروبوتات لتضخيم أعداد الجمهور، ولا يزال 93٪ من المقطوعات التي تم تحميلها بواسطة شركة الموسيقى الناشئة AI على الإنترنت.

وجدير بالذكر أن Spotify أطلقت مؤخرا ميزة DJ الجديدة، وهي أداة توصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم جزئيًا التكنولوجيا من مبتكر ChatGPT، شركة OpenAI.