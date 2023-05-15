شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 56 قمرا صناعيا جديدا للإنترنت فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX مجموعة جديدة من أقمارها الصناعية ذات النطاق العريض من Starlink إلى المدار في وقت مبكر من صباح اليوم، وهبط صاروخًا في البحر في أحدث مهمة ناجحة للشركة، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 تعلوه 56 مركبة فضائية ستارلينك من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا اليوم في الساعة 1:03 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0503 بتوقيت جرينتش).

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد 8.5 دقيقة من الإقلاع، وهبطت على متن مركبة SpaceX، التي كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.

ستمثل المهمة الإطلاق الحادي عشر والهبوط لهذا التعزيز المعين، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، وفي غضون ذلك، حملت المرحلة العليا من فالكون 9 56 قمرا صناعيا من Starlink إلى مدار حول الأرض، ومن المقرر نشر جميع الأجهزة البالغ عددها 56 بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق.

أطلقت شركة SpaceX الآن ما يقرب من 4400 قمراً صناعياً لشركة Starlink، وهي مجمع الشركة الضخم والمتزايد باستمرار في النطاق العريض، فهناك أكثر من 4000 مركبة فضائية نشطة حاليًا، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتعقب الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.

كان الإطلاق هو الرحلة التاسعة والعشرون من رحلة فالكون 9 لهذا العام والمهمة المدارية رقم 31 بشكل عام لـ SpaceX في عام 2023، وتم إطلاق الرحلتين المداريتين الأخريين بواسطة صاروخ فالكون الثقيل القوي من SpaceX.