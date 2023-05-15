شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لعبة "Elden Ring" باعت أكثر من 20 مليون نسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في غضون أكثر من عام بقليل، باعت لعبة Elden Ring ما يقرب من 20.5 مليون نسخة، هذا وفقًا لتقرير تم رصده عبر موقع Eurogamer، وجاء في التقرير "كانت المبيعات المتكررة للألقاب الحالية مثل Elden Ring قوية، خاصة في الخارج ، مع مبيعات عالمية وصلت إلى 20.5 مليون"، حسب موقع engadget.

ويضيف ناشر اللعبة أنه يتوقع "تراجعًا" في المبيعات المتكررة للعبة، ومع ذلك ، إذا كان بإمكان Elden Ring بيع بضعة ملايين من النسخ الإضافية، فسيكون من بين أفضل الألعاب مبيعًا على الإطلاق ، وهي قائمة تتضمن عناوين مثل God of War (2018) و Grand Theft Auto V.

ويأتي هذا الإنجاز بعد عام من حصول Elden Ring على أفضل افتتاح على الإطلاق للحصول على لقب FromSoftware، وفي غضون 18 يومًا فقط ، باعت Bandai Namco أكثر من 12 مليون نسخة من لعبة تقمص الأدوار.

ويعد هذا جيد جدًا للعبة التي باعت حوالي 4 ملايين نسخة في خمسة أيام، ويبشر الأداء القوي المستمر لـ Elden Ring بالخير للعبة Armored Core VI التالية من FromSoftware، عند وصوله في أغسطس ، سيكون العنوان هو أول إدخال في سلسلة Armored Core منذ ما يقرب من عقد من الزمان.