شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لعبة "Elden Ring" باعت أكثر من 20 مليون نسخة والان مع تفاصيل الخبر
ويضيف ناشر اللعبة أنه يتوقع "تراجعًا" في المبيعات المتكررة للعبة، ومع ذلك ، إذا كان بإمكان Elden Ring بيع بضعة ملايين من النسخ الإضافية، فسيكون من بين أفضل الألعاب مبيعًا على الإطلاق ، وهي قائمة تتضمن عناوين مثل God of War (2018) و Grand Theft Auto V.
ويأتي هذا الإنجاز بعد عام من حصول Elden Ring على أفضل افتتاح على الإطلاق للحصول على لقب FromSoftware، وفي غضون 18 يومًا فقط ، باعت Bandai Namco أكثر من 12 مليون نسخة من لعبة تقمص الأدوار.
ويعد هذا جيد جدًا للعبة التي باعت حوالي 4 ملايين نسخة في خمسة أيام، ويبشر الأداء القوي المستمر لـ Elden Ring بالخير للعبة Armored Core VI التالية من FromSoftware، عند وصوله في أغسطس ، سيكون العنوان هو أول إدخال في سلسلة Armored Core منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
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