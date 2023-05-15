شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 إجراءات عليك اتباعها لحماية نفسك من الاحتيال علي واتساب وتليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الكثير من المحتالون منصات مثل واتساب وتليجرام وغيرها طريقة مختلفة لخداع المستخدمين، عبر الاتصال وإرسال الرسائل من أرقام دولية وعرض وظائف بدوام جزئي للمستخدمين.

وأصبحت هذه المكالمات شائعة للغاية في الأسابيع القليلة الماضية، ففي الهند علي سبيل المثال أبلغ العديد من المستخدمين - على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى - عن تلقي مكالمات ورسائل غير مرغوب فيها من أرقام دولية على واتساب.

غالبًا ما تأتي هذه المكالمات والرسائل من أرقام غير معروفة، ويمكن أن تكون مصدر إحباط وارتباك للمستخدمين. لذلك إذا كنت تتلقى مثل هذه المكالمات باستمرار، فإليك خمسة أشياء يجب عليك فعلها على الفور إذا تلقيت مثل هذه المكالمات والرسائل:

لا ترد على المكالمة: إذا تلقيت مكالمة من رقم دولي لا تعرفه، فمن الأفضل تجنب الرد عليه.

قد يعرضك الرد على المكالمة لخطر الوقوع ضحية لعملية احتيال أو احتيال.

- لا ترد على الرسائل المتعلقة بالمزايا المالية: إذا تلقيت رسالة من رقم دولي يقدم مزايا مالية، مثل جائزة أو فوز يانصيب، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال. لا ترد على هذه الرسائل وأبلغ واتساب إذا لزم الأمر.

حظر الرقم: إذا تلقيت مكالمات متعددة من نفس الرقم الدولي، فقد يكون من الجيد حظر الرقم.

يمكن القيام بذلك عن طريق النقر على الرقم الموجود في سجل المكالمات وتحديد خيار حظر الرقم.

- الإبلاغ عن الرقم: إذا كنت تعتقد أن الرقم الدولي مرتبط بالبريد العشوائي أو الاحتيال أو أي نشاط ضار آخر، فيمكنك إبلاغ WhatsApp بالرقم.

للقيام بذلك انقر فوق الرقم الموجود في سجل المكالمات الخاص بك وحدد خيار الإبلاغ عن الرقم.

- تمكين المصادقة الثنائية: لمزيد من الحماية لحساب واتساب الخاص بك من الوصول غير المصرح به، قم بتمكين المصادقة الثنائية.

سيتطلب هذا إدخال رمز تحقق بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك عند تسجيل الدخول إلى حسابك.

بشكل عام من المهم توخي الحذر عند استخدام واتساب ومنصات المراسلة الأخرى، خاصة عند تلقي مكالمات ورسائل من أرقام دولية غير معروفة.

باتباع هذه النصائح يمكنك المساعدة في حماية نفسك من عمليات الاحتيال والأنشطة الضارة الأخرى.