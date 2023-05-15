شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إجراء محادثة جماعية على Snapchat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدث تطبيق مشاركة الصور Snapchat ضجة مؤخرًا مع الإعلان عن تقديم ميزة chatbot AI الخاصة به، ولعل إحدى ميزاته الأكثر شيوعًا هي القدرة على إنشاء محادثات جماعية كبيرة والانضمام إليها.

وتعد الدردشات الجماعية على وسائل التواصل الاجتماعي رائعة للبقاء على اتصال مع الكثير من الأشخاص في وقت واحد، ولمعرفة كيفية إنشاء دردشة جماعية على Snapchat، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:





كيفية إنشاء دردشة جماعية على Snapchatتتيح لك الدردشة الجماعية على Snapchat إرسال لقطات بينك وبين ما يصل إلى 100 شخص آخر في وقت واحد.

لحسن الحظ ، سواء تعلق الأمر بمجموعة من الأصدقاء من المدرسة، أو فريق رياضي، أو مجرد بعض من أقرب وأحبائك ، فإن إنشاء مجموعة Snapchat للبقاء على اتصال لا يمكن أن يكون أسهل.

أولاً، افتح التطبيق واسحب لليمين للوصول إلى شاشة الدردشة.

ثم اضغط على الأيقونة الموجودة في الزاوية اليسرى لإنشاء محادثة جديدة.

من هناك، يمكنك تحديد الأصدقاء الذين تريد إضافتهم إلى الدردشة الجماعية من خلال النقر على أسمائهم.

بمجرد إضافة كل شخص تريده، ما عليك سوى النقر على "إنشاء مجموعة"، وستكون جاهزًا! الآن يمكنك الدردشة مع جميع أصدقائك في وقت واحد.

يمكنك العثور على محادثاتك الجماعية من خلال النقر عليها على شاشة الدردشة أو بالبحث عنها.