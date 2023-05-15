شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات iPhone 15.. المواصفات المتوقعة والجدول الزمنى للإطلاق والسعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أننا ما زلنا بعيدين جدًا عن إطلاق سلسلة iPhone 15، فقد رسمت التسريبات إلى حد كبير صورة لما يمكن أن نتوقعه من أجهزة آيفون من الجيل التالي من آبل، حيث من المتوقع أن تجري الشركة تغييرات في التصميم وتقدم مواصفات متطورة مع هاتف آيفون 15 الذكي القادم.

إليكم كل ما نعرفه عن تصميم ومواصفات وسعر iPhone 15 ، والتي تستند إلى التسريبات، من المتوقع إطلاق الجهاز في سبتمبر من هذا العام.

آيفون 15: تغييرات في تصميم الجيل التالي من آيفون

من المتوقع أخيرًا أن تقوم آبل بإجراء بعض التغييرات على تصميم إصداراتها القياسية من آيفون.

مع إطلاق آيفون 15 تميل الشركة إلى تقديم ميزة Dynamic Island الجديدة إلى الموديلات الأقل سعرًا أيضًا.

كان هذا يقتصر سابقًا على طرازات آيفون 14 برو فقط، لذلك يمكنك أن تتوقع رؤية تصميم عرض مثقوب في المقدمة، والذي ظل يشاهده على الآلاف من هواتف أندرويد لفترة طويلة.

من المحتمل أن يقدّر الكثير من الناس ما إذا كانت آبل تقدم التصميم الجديد بنماذج قياسية أيضًا لأن الشركة تعرضت لانتقادات شديدة العام الماضي لتقديمها نفس التصميم على الطرز العادية لسنوات.

يمكن أن يظل تصميم الكاميرا الخلفية كما هو لأنه لا توجد شائعات حول التغييرات في الخلف حتى الآن.

أحد أكبر التغييرات التي سيتم إجراؤها هو استخدام منفذ USB من النوع C بدلاً من منفذ Lightning الخاص بشركة آبل.

تشير التسريبات أيضًا إلى أن آيفون 15 ومتغيره Plus يمكن أن يأتي مع ظهر زجاجي بلوري بلمسة نهائية غير لامعة ، على غرار طرازات آيفون 14 برو العام الماضي.



آيفون 15: مواصفات وخصائص مسربة آيفون 15: مواصفات وخصائص مسربة من المحتمل أن يحزم جهاز آيفون 15 مجموعة شرائح Apple Bionic A16 تحت الغطاء، والتي تعمل على تشغيل طرازات آيفون 14 برو العام الماضي.

تتضمن إستراتيجية آبل الجديدة تقديم مجموعة شرائح رئيسية لمدة عام واحد مع الطرز القياسية والشريحة الجديدة مخصصة لطرازات Pro. من المحتمل أن يحدث نفس الشيء مع طرازات 2023.

تشير التسريبات أن آيفون 15 حصل على ترقية هائلة في هذا القسم مقارنة بالطرازات السابقة.

يمكن أن يحتوي هاتف 5G على كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل في الخلف، على غرار ما رأيناه في طرز برو من سلسلة آيفون 14.

ستكون هذه ترقية كبيرة على أجهزة الاستشعار بدقة 12 ميجابكسل الموجودة في طرز آيفون الحالية.

من المحتمل أن تكون العدسة المقربة للتكبير البصري أو LiDAR محجوزة لطرازات آيفون 15 برو ولن يتمكن المرء من رؤيتها في الطرز القياسية، وفقًا للتسريبات.

وفقا للتسريبات يمكن أن يكون سعر آيفون القادم هو نفس سعر الإصدار الأقدم - iPhone 14.

هناك احتمالات كبيرة بأن يتم تسعير الإصدار الجديد في نطاق مشابه أو أن تقرر آبل زيادة السعر بهامش معين إذا كانت تقدم تصميمًا جديدًا أو أي تغييرات كبيرة أخرى.