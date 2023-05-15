شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT على المريخ.. كيف يدرس الذكاء الاصطناعى الكوكب الأحمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يمكن استخدام ChatGPT على المريخ لدراسة الكوكب الأحمر؟ فيعد واحد من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) شيوعًا المتاحة للجمهور اليوم، وهو نموذج لغة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم "تدريبه" وتزويده بكميات هائلة من المعلومات عبر الإنترنت، بعد أخذ كل ذلك في الاعتبار، يمكن لـ ChatGPT إعادة استجابات نصية شبيهة بالبشر لموجه معين، ويمكنه الرد على الاستفسارات ومناقشة الكثير من الموضوعات وكتابة أجزاء من الكتابة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، ليس من الصعب تخيل روبوت يتحرك ويتعامل على سطح المريخ، موصلاً بأسلاك المصنع مع ChatGPT أو نموذج لغة ذكاء اصطناعي مشابه.

يمكن تحميل هذا الروبوت الذكي بمجموعة من الأجهزة العلمية، يمكنه تحليل ما تجده أجهزته العلمية "على الفور"، وربما حتى يجمع أي دليل على الحياة الماضية ويكشفه على الفور تقريبًا.

يمكن سحب هذه البيانات وتقييمها وتجميعها في شكل علمي ما، ويمكن بعد ذلك نقل المنتج، في حالة جيدة الترقيم، مباشرة من الروبوت إلى مجلة علمية، وستتم مراجعة هذه الورقة بعد ذلك، ولكن ماذا قال العلماء عن هذه الامكانية؟

عرضة للهلوسة

قال سيركان أوزكان، الباحث في إدارة الابتكار والتكنولوجيا بجامعة بورتسموث في المملكة المتحدة: "يمكن أن يتم ذلك ولكن قد تكون هناك معلومات مضللة"، مضيفا "ChatGPT ليست دقيقة بنسبة 100٪ وهي عرضة للهلوسة."

قال أوزكان إنه غير متأكد مما إذا كانت ChatGPT سيكون ذات قيمة إذا لم يكن هناك حجم عمل مسبق لتحليله ومحاكاته، وقال "أعتقد أن البشر ما زالوا قادرين على أداء عمل أفضل من ChatGPT ، حتى لو كان أبطأ".

البشر مهمين في استكشاف المريخ

من جانب آخر قال ستيف راف، أستاذ الأبحاث المشارك في كلية استكشاف الأرض والفضاء بجامعة ولاية أريزونا في تيمبي بأريزونا، "رد فعلي الفوري هو أنه من المستبعد جدًا أن تكون المخطوطات" الفورية "سيناريو واقعي بالنظر إلى الكيفية التي تتضمن بها العملية مناقشات بين الفريق حول الملاحظات وتفسيرها".

وأضاف "إنني متشكك في إمكانية استخدام أي ذكاء اصطناعي، مدرب على الملاحظات الحالية، لتفسير الملاحظات الجديدة بثقة دون وجود بشر في الحلقة، خاصة مع مجموعات بيانات الأدوات الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل. تتطلب كل مجموعة بيانات من هذا القبيل جهودًا مضنية لفرزها. "