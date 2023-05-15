تكنولوجيا: قدرات نظارة أبل الذكية قد تتجاوز قدرات الأجهزة المنافسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت صحيفة The Wall Street Journal يوم الجمعة ما يمكن توقعه من مشروع نظارة الواقع المعزز/الافتراض المشاعة منذ فترة طويلة من أبل، مما يؤكد العديد من التفاصيل التي ذكرها سابقًا مارك غورمان من بلومبيرغ.

ويشير التقرير إلى أن أبل تخطط للكشف عن النظارة في مؤتمر WWDC في شهر يونيو، ويقول إن العديد من الجلسات في المؤتمر ستكون متعلقة بتطوير برمجيات النظارة. ومع ذلك، تدعي وكالة الأخبار أنه من غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم للنظارة حتى شهر سبتمبر بسبب التأخير في التصنيع.

يقال إن شركة أبل “تتوقع بعض مشكلات الإنتاج” مع النظارة، لكن لا توجد تفاصيل محددة. ومن المتوقع أن تحتوي النظارة الذكية على شاشة داخلية للواقع الافتراضي، بينما تسمح الكاميرات الخارجية للمستخدمين بمشاهدة العالم الحقيقي داخل النظارة مع تراكبات الواقع المعزز. ويُعرف هذا المزيج باسم “الحقيقة المختلطة”.

وتشمل التفاصيل الأخرى التي أكدها التقرير أن النظارة “تجريبية” و “غير تقليدية” بالنسبة إلى معظم منتجات أبل الأخرى، وتبلغ تكلفتها حوالي 3000 دولار، وتحتوي على بطارية خارجية مثبتة.

يضيف التقرير أن خدمات FaceTime و Apple Fitness+ والألعاب يمكن أن تكون ثلاث حالات استخدام رئيسية للنظارة.

في حين أنه لم يتضح بعد ما هي أكبر نقطة بيع للنظارة، إلا أن قدراتها “تفوق بكثير قدرات المنافسين”، وفقًا لبعض المصادر المذكورة في التقرير. ويُقال إن نظارة أبل تقدم “مستويات أعلى من الأداء والانغماس” من بعض الأجهزة المنافسة، مثل نظارة Quest Pro من Meta.

المصدر

اعلان





