تكنولوجيا: موقع تويتر يحد من يحد من الوصول إلى بعض التغريدات في تركيا قبل الانتخابات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت منصة تويتر بحظر المشاركات في تركيا قبل احد أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ البلاد. ونشرت الشركة يوم الجمعة تغريدة باللغتين الإنجليزية والتركية: “استجابةً للإجراءات القانونية ولضمان بقاء تويتر متاحًا لشعب تركيا، اتخذنا إجراءات لتقييد الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا اليوم”.

واضافت: “لقد أبلغنا أصحاب الحسابات بهذا الإجراء بما يتماشى مع سياستنا. سيظل هذا المحتوى متاحًا في بقية أنحاء العالم “.

لم يذكر تذكر المنصة التغريدات التي يتم حظرها، ولم تعد الشركة تدير قسم اتصالات يمكن الاتصال به للحصول على مزيد من المعلومات. وكما هو متوقع، فإن قرار الامتثال لطلب الرقابة من الحكومة التركية قد سلط الضوء على معتقدات إيلون ماسك لحرية التعبير.

وفي يوم الجمعة، انتقد ماسك، الذي عين ليندا ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي التالي لتويتر في نفس اليوم، كاتب من بلومبرج يدعى ماثيو يغليسياس عندما اقترح أن القرار “يجب أن يولد بعض تقارير ملفات تويتر المثيرة للاهتمام”.

كما كتبت The Washington Post، يمكن أن يكون لانتخابات يوم الأحد تداعيات كبيرة على تركيا. وبعد عقدين في السلطة، يواجه رجب طيب أردوغان التهديد الأكثر مصداقية لرئاسته في الذاكرة الحديثة.

وقبل منافسة الأحد، أظهرت معظم استطلاعات الرأي أن زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو يتفوق بشكل طفيف على خصمه. وإذا تم انتخابه، فقد وعد كيليتشدار أوغلو بإعادة تشكيل السياسة الداخلية للبلاد.

قد يكون لهزيمة أردوغان تأثير عميق على علاقة تركيا مع القوى الأخرى في المنطقة، بما في ذلك روسيا وحلف شمال الأطلسي. ووفقًا لشبكة CNN، إذا لم يتمكن مرشح واحد من الفوز بأكثر من 50 في المائة من الأصوات، فستجري الدولة انتخابات الإعادة في 28 مايو.

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