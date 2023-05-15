تكنولوجيا: شركة أبل تعيد النظر في الترقية إلى شاشة OLED بسبب تراجع مبيعات MacBook

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة أبل تعيد النظر في خططها بشأن استخدام شاشة OLED لأجهزة MacBook الخاصة بها. تشير أرقام المبيعات الأخيرة إلى أن جهاز MacBook كان في حالة انخفاض وأن أبل يمكن أن تسحب الترقية المخططة إلى شاشات OLED لجهاز MacBook.

كانت هناك خطط من قبل شركة أبل لنشر شاشة OLED من الجيل الثامن من سامسونج على أجهزة MacBooks في وقت مبكر من عام 2024. ستغير أبل الآن تاريخ تنفيذ شاشات OLED حتى عام 2027.

وتعتبر شركة أبل شركة ضاربة بشدة وقد يؤثر قرارها على توقعات سوق شاشات OLED في كوريا. ومع ذلك، يُعتقد أن أبل على وشك إطلاق شاشات OLED مع جهاز iPad Pro في عام 2024. سيستخدم iPad Pro شاشة OLED من الجيل السادس من LG-Samsung.

ولقد انخفضت شحنات MacBook بنسبة تصل إلى 50٪ في الربعين الماضيين. ومن غير الواضح ما إذا كان قرار ابل بوقف الترقية إلى OLED ليس غير مرتبط بالتراجع في شحنات MacBook. كما أنه ليس من الواضح كيف سيؤدي القرار أيضًا إلى إحياء مبيعات MacBook المتدنية.

وعلى عكس أجهزة آيفون، لا تتمتع أبل بنفس ولاء العلامة التجارية لمجموعة MacBook الخاصة بها. خططت شركة أبل لاستخدام شاشات OLED مزدوجة التكديس مع خصائص ممتازة لأنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بها.

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