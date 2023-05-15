تكنولوجيا: OpenAI يقوم بطرح مكونات ChatGPT الإضافية وتصفح الويب التجريبي لأعضاء Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة OpenAI عن طرح الإصدار التجريبي لميزات ChatGPT Plus المرتقبة للغاية. وتعتبر إضافات ChatGPT متاحة الآن للمشتركين، مما يوسع من قدرات هذه الأداة القوية.

كانت تقتصر الاضافات في السابق على قلة مختارة خلال مرحلة ألفا، ويمكن الآن الوصول إلى أكثر من 70 مكونًا إضافيًا تابعًا لجهة خارجية لمستخدمي ChatGPT Plus.

وذكرت شركة OpenAI على تويتر قائلة: “سنقوم بنشر تصفح الويب والمكونات الإضافية لجميع مستخدمي ChatGPT Plus خلال الأسبوع المقبل”. وبالانتقال من الإصدار ألفا إلى الإصدار التجريبي، فإنهم يسمحون لـ ChatGPT بالوصول إلى الإنترنت واستخدام أكثر من 70 مكونًا إضافيًا تابعًا لجهات خارجية. ويقدم هذا التحديث فرصة رائعة للمستخدمين لتفويض العديد من المهام إلى ChatGPT، مما يزيد من فائدته.

وعند الاشتراك في ChatGPT Plus، سيحصل المستخدمون تلقائيًا على حق الوصول إلى المكونات الإضافية، الموجودة ضمن قسم “الميزات التجريبية” في إعدادات المستخدم. ويمنح هذا الاشتراك، الذي يبلغ سعره 20 دولارًا شهريًا، المستخدمين الوصول إلى نموذج ChatGPT-4 المحسّن والذي على الرغم من أنه ليس خاليًا من العيوب، الا انه يمثل ترقية كبيرة عبر ChatGPT-3.

يوفر الاشتراك تضمين أكثر من 70 مكونًا إضافيًا تابعًا لجهات خارجية مجموعة واسعة من الوظائف، بما في ذلك تحليل محتوى موقع الويب، وتصور البيانات وتحليلها، وحتى المساعدة في تعلم اللغة. بينما يُسمح للمستخدمين بتثبيت العديد من المكونات الإضافية كما يرغبون، يمكنهم فقط استخدام ثلاثة في المرة الواحدة.

تلبي هذه المكونات الإضافية العديد من الصناعات مثل التسوق والعقارات والأسهم والسفر والطعام، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من الأدوات.

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