تكنولوجيا: نماذج Chrome الأولية لـ Android 14 Predictive Back ستدعم ظهور الصفحة الأخيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شركة جوجل في مؤتمر I/O 2023 كيف أن بعض المطورين، بما في ذلك Chrome، قد يعتمدون خاصية Predictive Back في Android 14.

يُظهر Predictive Back معاينة للشاشة الرئيسية أثناء التمرير بعيدًا عن الحافة ويتقلص التطبيق الحالي. ووفقًا لدراسة أجرتها جوجل، فإن الرسوم المتحركة تقلل بشكل كبير من مغادرة المستخدمين للتطبيقات عن طريق الخطأ وتشعرهم بمزيد من التميز.”



والآن، يمكنك اختباره في Android 13 (تطبيق الإعدادات> النظام> خيارات المطور> الرسوم المتحركة الخلفية التنبؤية). وقد تم تعيين جوجل لتمكينه افتراضيًا مع Android 14، لكنه لا يزال اختياريًا اعتبارًا من الإصدار التجريبي 2.

يضيف Android 14 رجوعًا تنبؤيًا داخل التطبيق، حيث يمكنك الحصول على معاينة للشاشة التي تعود إليها عند التنقل داخل أحد التطبيقات.

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