تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Flip 5 قد يضيف دعم لميزة مفيدة كانت موجودة بـ Z Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمت إضافة ميزة جديد إلى هاتف سامسونج القابل للطي هذا العام. وذلك بعد أن كان Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Flip 4 أكثر الهواتف القابلة للطي مبيعًا في عامي 2021 و 2022 على التوالي.

ووفقًا لـ SamMobile، سيحظى Galaxy Z Flip 5 لهذا العام بدعم DeX مما يسمح للمستخدمين بتوصيل الجهاز بشاشة ولوحة مفاتيح وماوس. بمعنى آخر، سيتمكن Galaxy Z Flip 5 من تقديم تجربة سطح المكتب للمستخدمين. يتضمن ذلك واجهة مستخدم سطح المكتب، بالطبع.

تعتبر هذه بالتأكيد أخبار مرحب بها إذا كنت تخطط لشراء الإصدار القادم من الهاتف القابل للطي. ولكن ماذا لو كان لديك هاتف قديم؟ ليس من الواضح ما هي نوايا سامسونج ولكننا بالتأكيد نتوقع من الشركة معالجة هذا الأمر في حدث Unpacked التالي الذي يُشاع أنه سيعقد في الأسبوع الثالث من يوليو.

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