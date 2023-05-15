تكنولوجيا: هاتف HUAWEI P60 Pro: اندماج مذهل بين الفن الرائع والتكنولوجيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسلل هاتف HUAWEI P60 Pro إلى دائرة الضوء، وهو يجذب الانتباه بلمسة Rococo Pearl نهائية أنيقة! هذا الهاتف هو مزيج من الموضة والتكنولوجيا الرائعة، حيث يمزج بين الأناقة والميزات المتطورة في وحدة واحدة مذهلة. ماذا بعد؟ مع كل التحسينات التي يجلبها الهاتف لعالم التصوير بالهواتف الذكية، لن تكون منشورات وسائل التواصل الاجتماعي هي نفسها مرة أخرى. ولكن هناك المزيد ، زجاج كونلون الموثوق به، وسرعات الشحن الرائعة، وشاشة منحنية رباعيًا الجديدة والأنيقة، على سبيل المثال لا الحصر. لذلك، اجتمع حولنا بينما نغوص في تفاصيل هاتف HUAWEI P60 Pro – حيث تلتقي الموضة بالتقنية العالية.

روكوكو بيرل: لمسة نهائية فريدة من نوعها مستوحاة من الفن

يعد هاتف HUAWEI P60 Pro أكثر من مجرد هاتف ذكي، فهو عبارة عن قطعة أنيقة تضيف لمسة من الأناقة إلى حياتك اليومية. بتشطيب Rococo Pearl، يجمع هذا الهاتف بين الفن الفرنسي في القرن الثامن عشر مع أحدث التقنيات بطريقة أنيقة ومبتكرة. ينسج تصميم Pearl Texture مسحوق اللؤلؤ المعدني الطبيعي في المزيج، مما ينتج عنه ملمس ساحر من عرق اللؤلؤ يجعل كل هاتف HUAWEI P60 Pro فريدًا مثل ندفة الثلج. من خلال الجمع بين الأساليب الحرفية المصنوعة يدويًا وتقنيات الإنتاج المتطورة، فإن كل جهاز HUAWEI P60 Pro مع تشطيب Rococo Pearl ليس أقل من عمل فني.

بالنسبة لوحدة الكاميرا، يحتضن هاتف HUAWEI P60 Pro تصميم عين الضوء المبهر، مما يضع الكاميرا الرئيسية المستخدمة كثيرًا في الأمام والوسط. تم ترتيب العدسات المقربة والزاوية فائقة الاتساع بعناية حول هذا الموضع المركزي، مما يعرض مجموعة كاميرات كلاسيكية تبث حياة جديدة في فن التصوير الفوتوغرافي.

كاميرا تليفوتوغرافي فائقة الإضاءة – Ultra Lighting Telephoto

استعد لتحسين لعبة التصوير الفوتوغرافي الخاصة بك مع هاتف HUAWEI P60 Pro، حيث يحول الصور الليلية إلى شيء مميز تمامًا. مع كاميرا Ultra Lighting Telephoto بدقة 48 ميجابكسل، يمكنك التأكد من التقاط صور مفصلة بشكل مذهل، حتى عندما تكون بالخارج في ليلة مضاءة بشكل خافت. تلتقط كاميرا Ultra Lighting Telephoto عجائب الليل غير المرئية بسهولة، كل ذلك بفضل قدرتها التي لا مثيل لها على السماح بدخول المزيد من الضوء أكثر من أي وقت مضى. بفضل حساسيتها المحسّنة للضوء وقدرتها الفائقة على استعادة التفاصيل في الظلام، يمكنها الحصول على صور جميلة المظهر بنطاق ديناميكي عالٍ للغاية، حتى في الظلام.

هذا يعني أنه يمكنك تكبير الأشياء البعيدة في الإضاءة المنخفضة والتقاط صور مضاءة ببراعة بألوان نابضة بالحياة والكثير من التفاصيل. لذلك، التقط غروب الشمس المذهل والألوان النابضة بالحياة الليلية في المدينة واجعل كل صورة تحقق نجاحًا فوريًا.

كاميرا رئيسية بتقنية الإضاءة الفائقة – Ultra Lighting Main Camera

تم تصميم كاميرا الهاتف الرئيسية بتقنية الإضاءة الفائقة Ultra Lighting لتساعدك على التقاط صور مذهلة دون عناء، بغض النظر عن الإضاءة. بفضل فتحة العدسة الكبيرة F1.4، يمكن أن تسمح بدخول الكثير من الضوء لمنحك صورًا مضاءة جيدًا في كل مرة. علاوة على ذلك، يعزز مستشعر RYYB SuperSensing أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة بشكل أكبر. بفضل الأجهزة والخوارزميات المبتكرة التي تعمل جنبًا إلى جنب، لست بحاجة إلى أن تكون محترفًا لالتقاط صور رائعة، ستعتني الكاميرا بذلك بالنيابة عنك.

زجاج قوي لأسلوب حياتك الأنيق

بفضل زجاج كونلون المتين، يمكن لهاتف HUAWEI P60 Pro أن يتحمل الحوادث الصغيرة. يتميز هذا الزجاج المصنوع خصيصًا بمقاومة السقوط بمقدار عشرة أضعاف. ومع مقاومة الماء والغبار IP68، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن هاتفك يمكنه التعامل مع تسرب القهوة عن طريق الخطأ أو الرقص العفوي تحت المطر. لذا، انطلق وعيش حياتك بدون قل، لأن هاتفك الذكي مجهز أكثر للتعامل مع المغامرة.

دائما على استعداد لمغامرات بدون توقف

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون حياتهم بوتيرة سريعة، فإن هاتف HUAWEI P60 Pro هو خيارك الأمثل. مع بطارية بسعة 4815 مللي أمبير في الساعة، سيواكب هذا الهاتف نمط حياتك بلا توقف، من التدريبات الصباحية إلى التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل. من حيث سرعات الشحن، فإن شاحن HUAWEI SuperCharge فائق السرعة بقدرة 88 واط يوفر لك التغطية المطلوبة وأكثر. كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط، حتى تتمكن من الحفاظ على صخب حياتك الاجتماعية وشحن البطارية ، كل ذلك في نفس الوقت.

شاشة رباعية المنحنيات: منحنيات أنيقة لمشاهدة رائعة

تعد الشاشة المنحنية رباعيًا الجديدة علاجًا مطلقًا للعيون. مع انحناء الشاشة حول الحواف، ستتمتع بتجربة غامرة. سواء كنت تقوم بمشاهدة الأفلام، أو تلعب ألعاب، أو تتصفح محطات التواصل الاجتماعية، فسوف تستمتع بكل ذلك. تم تصميم الهاتف أيضًا لراحتك. توفر هذه الحواف المنحنية بأناقة قبضة محكمة ودقة لمس دقيقة، مما يجعل تفاعلاتك اليومية مع الهاتف مبهجة للغاية.

باختصار ، يعد هاتف HUAWEI P60 Pro إضافة رائدة إلى مشهد الهواتف الذكية. يتميز هذا الهاتف بلمسة Rococo Pearl الفريدة من نوعها، وإمكانيات الكاميرا المتطورة، وزجاج كونلون المرن، وبراعة الشحن التي لا تضاهى، وهو في نفس الوقت قطعة بيان وحليف هائل في عالمنا سريع الحركة. لذلك، إذا كنت تخطط لترقية هاتفك الذكي، فعليك بهاتف HUAWEI P60 Pro.

السعر و التوافر في السعودية

يتوفر HUAWEI P60 Pro للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 4199 ريال سعودي من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين, و تتوفر أيضًا عروض الطلب المسبق الصالحة الى 23 مايو مع هدايا بقيمة 1829 ريال سعودي تشمل HUAWEI WATCH GT 3 46 mm Classic Edition, وحماية ضد التلف العرضي لمدة 15 شهرًا مع استبدال مرة واحدة, و Huawei Mobile Cloud Free 200GB ل3 أشهر.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم.

وقد انعكس النمو السنوي الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي يناير 2022، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 2022 لأهم العلامات التجارية في العالم، واحتلت هواوي المرتبة التاسعة، حيث أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 28.6٪ في قيمة علامة هواوي التجارية لتصل إلى 71.2 مليار دولار أمريكي.

بصفتها علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا، تستثمر هواوي أكثر من 10٪ من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير، والتي وصلت إلى 142.7 مليار يوان صيني في عام 2021، وهو ما يمثل 22.4٪ من إجمالي إيراداتها لنفس العام. كان هذا هو أعلى مستوى حققته هواوي على مدار العقد الماضي ويعني أن إجمالي نفقات البحث والتطوير على مدار السنوات العشر الماضية قد تجاوزت 845 مليار يوان صيني. في الواقع، احتلت هواوي المرتبة الثانية على لائحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي لعام 2021.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: consumer.huawei.com/sa

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