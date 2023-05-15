شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تصلح رئيس تويتر الجديد ما أفسده إيلون ماسك؟.. ماذا قالت ليندا ياكارينو في أول تغريدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل تويتر على رئيس تنفيذي جديد في غضون ستة أسابيع، أعلن مالك موقع تويتر إيلون ماسك مؤخرًا أن ليندا ياكارينو ستتولى المنصب الأول، أكدت ياكارينو أيضًا رسميًا أنها تتولى منصب الرئيس التنفيذي لمنصة المدونات الصغيرة.

قالت ياكارينو، رئيسة الدعاية والشراكات العالمية في NBCUniversal ، إنها مستوحاة من رؤية المالكة ماسك لخلق مستقبل أكثر إشراقًا.

نشرت ياكارينو تغريدتين قالت فيهما إنها متحمسة للمساعدة في تحويل منصة التواصل الاجتماعي "وبناء تويتر 2.0 معًا!"

قالت ياكارينو "لطالما ألهمتني رؤية "ماسك"لخلق مستقبل أكثر إشراقًا". "أنا متحمس للمساعدة في جلب هذه الرؤية إلى تويتر وتحويل هذا العمل معًا!".

وأضافت"أرى أن لدي بعض المتابعين الجدد. أنا لست غزير الإنتاج مثل إيلون ماسك (حتى الآن!) ، لكنني ملتزم تمامًا بمستقبل هذه المنصة". "ملاحظاتك حيوية لذلك المستقبل، أنا هنا من أجل كل ذلك".

اقتبست تغريدة ياكارينو تغريدة ماسك حيث رحب بها كرئيسة تنفيذية جديدة لتويتر.

قال ماسك: " أنا متحمس للإعلان عن تعييني مديرًا تنفيذيًا جديدًا لتويتر" ستبدأ عملها خلال 6 أسابيع سينتقل دوري إلى منصب الرئيس التنفيذي ومدير التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر ".

تعتبر ياكارينو واحدة من أقوى النساء في صناعة الإعلام.ط تمت ترقيتها إلى منصب رئيس مجلس إدارة الإعلانات والشراكات العالمية في عام 2016 في NBCUniversal، تحت قيادتها نمت أعمال الإعلانات في الشبكة بشكل ملحوظ.

عندما أعلن ماسك عن تعيينها ط، قال إن الرئيس التنفيذي الجديد "سيركز بشكل أساسي على العمليات التجارية ، بينما أركز على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة"، وأضاف أنه "يتطلع إلى العمل مع ليندا لتحويل هذه المنصة إلى تطبيق كل شيء."

قال ماسك إن "دوره سينتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي وكبير موظفي التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر."

مهمة أخرى كبيرة أمام ياكارينو هي عكس الانخفاض في عائدات إعلانات تويتر، منذ أن استحوذ ماسك على تويتر في أكتوبر 2022، غادر بعض كبار المعلنين المنصة.

قال ماسك وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن تعيين ياكارينو كرئيس جديد لـ تويتر سيساعده على تكريس المزيد من الوقت لشركة تصنيع السيارات الكهربائية.