شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تحذر الملايين من مستخدمي فيس بوك.. خوفا من اختراق حساباتهم الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مستخدمو فيس بوك تحذيرًا عاجلاً من الشركة، لأنها تخشى أن المتسللين اكتشفوا طريقة جديدة لاقتحام الهواتف الخاصة بمستخدميها، حيث أصدرت Meta التحذير بعد أن اكتشف فريق الأمان الخاص بهم برامج ضارة يمكن أن تمنح المتسللين الوصول إلى الأجهزة الشخصية.

وادعى البرنامج أنه يقدم أدوات قائمة على ChatGPT لمستخدم فيس بوك ولكنه احتوى بشكل منفصل على برامج ضارة مصممة لمنح المتسللين الوصول الكامل إلى أدواتهم، وقال جاي روزن ، كبير مسؤولي أمن المعلومات في Meta ، "من وجهة نظر الفاعل السيئ ، فإن ChatGPT هو العملة المشفرة الجديدة" ، مشبهاً الوضع بالزيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

ومنذ مارس ، ادعت Meta أنها حظرت مشاركة أكثر من 1000 عنوان ويب ضار كان من الواضح أنها مرتبطة بـ ChatGPT والأدوات ذات الصلة، وقالت Meta إنها "حققت واتخذت إجراءات ضد سلالات البرامج الضارة مستغلة اهتمام الناس بـ ChatGPT من OpenAI لخداعهم لتثبيت برامج ضارة تتظاهر بتوفير وظائف الذكاء الاصطناعي".

وقالت: "لقد أظهر بحثنا وباحثو الأمن مرارًا وتكرارًا أن مشغلي البرامج الضارة ، مثلهم مثل مرسلي البريد العشوائي ، يحاولون التعامل مع مشكلات الأزرار الساخنة والموضوعات الشائعة لجذب انتباه الناس"، "مع الهدف النهائي لخداع الأشخاص للنقر على الروابط الخبيثة أو تنزيل البرامج الضارة ، لاحظت الموجة الأخيرة من حملات البرامج الضارة أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية أصبحت شائعة".

لقد أخذ موقع ChatGPT الإنترنت عن طريق العاصفة ، لكن لا يزال الناس في حيرة من أمرهم بشأن كيفية عمل تطبيق الذكاء الاصطناعي بالفعل، ويمكن للتطبيق إنشاء نصوص شبيهة بالبشر من خلال نماذج اللغة بعد أن يغذيها المستخدم بالمطالبة.

ويمكنه أيضًا إجراء محادثات والتعلم من الأشياء التي قلتها، وفي بعض النواحي ، يشبه محرك البحث - ولكن من المحتمل أن يكون أكثر قوة، ومع ذلك ، يجب أن يتم تحذيرك من أنه من الممكن تمامًا أن تعطيك ChatGPT معلومات خاطئة أو مضللة.

وأوضحت منظمة Open AI: "تم تدريب هذه النماذج على كميات هائلة من البيانات من الإنترنت التي كتبها البشر ، بما في ذلك المحادثات ، لذا فإن الردود التي تقدمها قد تبدو شبيهة بالإنسان"، "من المهم أن تضع في اعتبارك أن هذه نتيجة مباشرة لتصميم النظام (أي تعظيم التشابه بين المخرجات ومجموعة البيانات التي تم تدريب النماذج عليها).