شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google تنشئ برنامجا يسمح لأصحاب ضمور العضلات بالتحكم فى الكمبيوتر بحركات الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فريق العمل في Google يقوم بمشروع لـ Lance Carr لاعب كمبيوتر يعانى من ضمور فى العضلات ، وهذا البرنامج يساعد مرضى ضمور العضلات على اللعب من خلال الوجه، حيث كان لاعب الكمبيوتر الشخصي من ولاية كولورادو والذي صادف أنه يعاني من شكل نادر من ضمور العضلات، ولا يستطيع تحريك جسده كثيرًا، لكن رغم هذا لعب ألعاب الكمبيوتر مثل World of Warcraft وكان جيد فيها وأيضا كانت نافذه تسمح له بالاتصال بأشخاص في العالم الخارجي.وتم نشر هذا على موقع neowin

ولكن لسوء الحظ احترق منزل كار، مما أدى أيضًا إلى تدمير الملحقات التكيفية التي يحتاجها للعب بألعاب الكمبيوتر، لذلك قام فريق العمل من جوجل على برنامج يسمى Project GameFace لكى يسمح لكار بالتحكم في ملحقات جهاز الكمبيوتر الخاص به، فقط من خلال تعابيرت الوجه، ويمكنه حتى توقيع اسمه فعليًا مع البرنامج، وأفضل ما في الأمر أنه يعمل باستخدام كاميرا ويب عادية.

ولذلك قررت Google إطلاق Project GameFace كمشروع مفتوح المصدر، بحيث يمكن لأي شخص تنزيل برنامج قراءة الوجه هذا، والمساعدة في تطويره وتحسينه، يمكنك تنزيل الكود المصدري الآن على جيثب.