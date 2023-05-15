شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Vivaldi متصفح Microsoft متاح الآن للتنزيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر الآن Vivaldi ، وهو متصفح قائم على Chromium وخليفة روحية لمتصفح Opera الأصلي، للتنزيل من متجر Microsoft، حيث أعلنت Vivaldi Technologies عن الإصدار على حسابها الرسمي على Twitter، مما يمنح العملاء طريقة أخرى لتنزيل Vivaldi على نظامي التشغيل Windows 10 و 11.نقلا عن موقع neowin

وبالنسبة لأولئك غير المألوفين، يعد Vivaldi متصفحًا يركز على الخصوصية ومليء بالميزات مدعوم من Chromium ، ويوفر العديد من الميزات، والخيارات الفريدة لتعزيز تجربة التصفح الخاصة بك، مثل تبليط علامات التبويب، ومكدسات علامات التبويب، ومساحات العمل، والأشرطة الجانبية، وأدوات الخصوصية المضمنة، والمزامنة عبر الأنظمة الأساسية، والتخصيص القوي، والبريد والتقويم، وقارئ RSS ، والمزيد حيث يمكنك أيضًا تسريع التفاعل مع المتصفح باستخدام إيماءات الماوس، ووحدات الماكرو والاختصارات.

ويحصل Vivaldi بشكل متكرر على تحديثات وتحسينات للميزات،و يقدم إمكانيات جديدة ،وتعزز القدرات الموجودة، على سبيل المثال جلب الإصدار 6.0، أحدث إصدار من Vivaldi ، مساحات عمل وأداة تخصيص جديدة، لتخصيص واجهة المستخدم برموز وموضوعات مخصصة،يعمل Vivaldi على أنظمة تشغيل Windows و macOS و Linux و Android.

المتصفح متاح على الموقع الرسمي، ولكن الآن يمكن لمستخدمي Windows الحصول عليه من متجر Microsoft.