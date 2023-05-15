شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جواسيس فى هاتفك.. 4 قواعد ذهبية إذا لم تتوفر فى أى تطبيق فاحذفه فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز خبراء الأمن السيبراني قائمة بأربع قواعد يجب عليك تطبيقها على تطبيقات المراسلة الخاصة بك، وإذا كان التطبيق الذي تستخدمه لا يتبع أيًا من هذه القواعد، فقد ترغب في التفكير في حذفه لأن أمنك قد يكون في خطر، حيث كشف خبراء الأمن في Kaspersky عن القائمة على موقع الشركة.

وأوضحوا: "توفر تطبيقات المراسلة طريقة سهلة الاستخدام للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل، ومع ذلك، عند استخدامها، من الضروري أن تكون على دراية بالخصوصية والأمان على الإنترنت، ويتمثل الشاغل الأمني الرئيسي لتطبيق المراسلة في مدى إمكانية قراءة الجهات الخارجية للرسائل الخاصة، والشركات التي تقف وراء التطبيقات، أو حتى الحكومات التي تجمع البيانات عن مواطنيها:

ثم وجهت Kaspersky القراء إلى قائمة من أربعة اعتبارات أمنية رئيسية.

هل التشفير من طرف إلى طرف على رأس القائمة؟

إذا كان تطبيق المراسلة لا يحتوي على هذا ، فستكون النصوص الخاصة بك أكثر عرضة لخطر الكشف عنها، وأوضح كاسبرسكي: "يعمل التشفير من طرف إلى طرف على تشويش رسائل الدردشة الخاصة، ولا يمتلك سوى مرسل الرسائل ومتلقيها" مفاتيح "لقراءتها".

-هل يمتلك "كود مفتوح المصدر"؟

يمكن أن يكون هذا مفتاحًا لجعل التطبيق مسؤولاً عن بياناتك، حيث قال كاسبرسكي: "هل يستخدم كود مفتوح المصدر؟ كود المصدر المفتوح يعني أن التطبيق مفتوح للمساءلة والتدقيق الخارجي من قبل الخبراء، وهو ما يمكن أن يكون وسيلة مفيدة للفت الانتباه إلى أي نقاط ضعف أو نقاط ضعف في الكود".

- التدمير الذاتي للرسائل

سلط كاسبيرسكي الضوء على أهمية رسائل التدمير الذاتي التي تختفي بعد فترة زمنية محددة، فهذا يضيف مستوى إضافيًا من الأمان لأي تطبيق.

- التحقق من "استخدام البيانات" في التطبيق:

أوضح الخبراء: "بينما تستخدم العديد من تطبيقات المراسلة الآمنة التشفير من طرف إلى طرف، لا يزال بإمكانهم جمع بيانات عنك، تسمى البيانات الوصفية، و"يتضمن ذلك معلومات مثل من تتحدث إليه، وإلى متى، وعلى أي جهاز، وعنوان IP الخاص بك، ورقم الهاتف."

قبل تنزيل التطبيق، يجب عليك التحقق من الأذونات التي يأمل التطبيق في الوصول إليها، ويجب عليك أيضًا التحقق مما سيفعله ببياناتك.

كما قدمت Kaspersky أيضًا قائمة بتطبيقات المراسلة الآمنة وصنفت كل منها، حيث تتضمن القائمة iMessage و WhatsApp و Telegram و Line و Dust و Viber Wickr Me و Threema و Wire و Signal.