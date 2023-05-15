تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Oppo F23 5G برقاقة معالج Snapdragon 695

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن هاتف Oppo F23 5G الذي ينطلق بمعدل تحديث 120Hz، ورقاقة معالج Snapdragon 695 وسعر 304 دولار.

يتميز هاتف Oppo F23 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Oppo الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر monochrome بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر microscope بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز Oppo F23 5G بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ColorOS 13.1، ويضم مكبرات صوتية بنظام ستريو، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويتوفر Oppo F23 5G بألوان الأسود والذهبي، على أن ينطلق للأسواق بنموذج واحد بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 304 دولار.

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