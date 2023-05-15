تكنولوجيا: صور حية تكشف عن تصميم ومواصفات جهاز Huawei MatePad Air

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم الجهاز اللوحي Huawei MatePad Air، مع تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

تستعد العملاق الصيني هواوي لعقد مؤتمر قريباً لإطلاق أجهزة MateBook الجديدة، مع جهاز MatePad Air اللوحي.

وقبل إنطلاق الحدث قدمت أحدث التسريبات تفاصيل المواصفات الرئيسية لجهاز MatePad Air، كما كشفت التسريبات المصورة التي نشرت عبر “Tech Wizard” عن تصميم الجهاز اللوحي.

ويظهر الجهاز اللوحي في الصور الحية بتصميم عالي الجودة، مع حواف دائرية في زوايا الجهاز، كما يضم كاميرة واحدة في الجهة الخلفية، مع شعار “HUAWEI” الذي يتوسط الغطاء الخلفي للجهاز.

وتؤكد الصور على أن MatePad Air يأتي بتصميم منافس لجهاز ابل iPad Air، ومن المقرر أن يتميز إصدار هواوي بأبعاد 3:2 التي تقدم للمرة الأولى في أجهزة هواوي اللوحية.

كما تشير التسريبات إلى أن الجهاز يضم شاشة LCD بحجم 11.5 إنش، وجودة عرض 2.8K، أيضاً تقدم هواوي الجهاز بتصميم نحيف بسماكة 6.4 مم.

ويدعم جهاز MatePad Air رقاقة معالج Snapdragon 888 التي تدعم الجهاز بآداء إنسيابي وإستجابة سريعة، من جانب أخر تدعم شاشة الجهاز معدل تحديث 144Hz في ألعاب مثل “Game for Peace” و “Honour of Kings”، مع معدل تحديث 90Hz لألعاب مثل “Genshin Impact”.

أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 8300 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، كما يتميز تصميم الجهاز بدعم تشتيت الحرارة.

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