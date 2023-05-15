تكنولوجيا: سامسونج قد تبدأ قريباً في إنتاج رقاقات بدقة تصنيع 5 نانومتر لسيارات Tesla

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على أن Tesla تستعد لإعطاء أوامر توريد الرقاقات التي تدعم سيارة القيادة الذاتية لشركة سامسونج، على أن ترتكز هذه الرقاقات على دقة تصنيع 5 نانومتر.

كشفت أحدث التقارير عن اللقاء الذي جمع بين “Jae-yong” الرئيس التنفيذي لشركة Samsung مع “Elon Mosk” الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، والذي تتضمن محادثات بين الطرفين حول رقاقات المعالج التي تستهدف دعم السيارات ذاتية القيادة.

ولقد أشارت التقارير إلى أن Tesla كانت قد بدأت خلال الفترة الماضية في البحث عن موردي لرقاقات للسيارات ذاتية القيادة المستقبلية.

ومن المقرر وفقاً للمحادثات الأخيرة بين الشركتين أن تعمل العملاق الكوري سامسونج على إنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، على أن تحتفط Tesla بالتصميم المميز للرقاقات داخل الشركة.

ولا يعد هذا التعاون الأول الذي يجمع بين Tesla وسامسونج، حيث تقدم العملاق الكوري بطاريات Exynos Auto لشركة Tesla، كما تعمل على توريد أجهزة الإستشعار لعملاق تصنيع السيارات.

يذكر أن سامسونج ليست الإختيار الوحيد المرشح لإنتاج رقاقات Tesla المخصصة للسيارات ذاتيه القيادة، حيث تعد شركة TSMC أحد الإختيارات المرشحة لتوريد الرقاقات.

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