شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين Google Pixel 7a و Google Pixel 7 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a المنتظر، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولار، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف Google Pixel 7 Pro للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى: Google Pixel 7a Google Pixel 7a الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. المعالج: Tensor G2 (5 nm) مساحات التخزين: 128GB نظام التشغيل: Android 13. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide) الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP البطارية: 4385 mAh.



Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Pro الشاشة: 6.7 بوصة، ( 3120 × 1440 ) OLED. المعالج: Tensor G2. مساحات التخزين: 128GB نظام التشغيل: Android 13. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera. الكاميرا الأمامية: 10.8MP. البطارية: 5000 mAh.

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