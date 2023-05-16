شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يطرح أدوات بحث متقدمة على نظامى iOS و Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة مشاركة الفيديو تيك توك تحديث جديد يوفر ادوات بحث متقدمة، حيث يعد هذا جزء من محاولة المنصة للتحول إلى محرك بحث بدلاً من مجرد موقع وسائط اجتماعية.

وبحسب موقع Mashable، تم عرض إعلان في المملكة المتحدة جاء فيه: "ابحث عنه باستخدام TikTok"، وفي العام الماضي، قال نائب رئيس جوجل الأول برابهاكار راغافان، الذي يرأس وحدة المعرفة والمعلومات في جوجل، إن مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستجرام و تيك توك تستخدم كأدوات لاستعلامات بحث معينة.

وقال راغافان: "نحن نعلم أن مستخدمي الإنترنت الجدد ليس لديهم التوقعات والعقلية التي اعتدنا عليها، ولا يميل هؤلاء المستخدمون إلى كتابة الكلمات الرئيسية، بل يتطلعون إلى اكتشاف المحتوى في طرق جديدة أكثر غامرة"، مضيفا :"في دراساتنا، ما يقرب من 40٪ من الشباب، عندما يقومون بالبحث عن مكان لتناول طعام الغداء، لا يذهبون إلى خرائط جوجل أو البحث، بل يذهبون إلى TikTok أو Instagram"

فيما قال باحث أخر من الوكالة التنظيمية Ofcom، التي تشرف على البث والاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات البريدية في المملكة المتحدة، إن منصة تيك توك هي المصدر الأسرع نموًا للأخبار بين البالغين في المملكة المتحدة.