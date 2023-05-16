شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول حفل زفاف يقام بالاستعانة بـ ChatGPT لكتابة العهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد كتابة الخطب وإرسال الدعوات والعثور على الفستان المثالي من بين العديد من الأشياء التي يجب التوفيق بينها عند التخطيط لحفل زفاف، ولكن الآن، يتجه العروسين لـ ChatGPT معتمدين على الذكاء الاصطناعي في تنظيم هذه الخطوات، حيث اعترفت عروس بإن قدرة الروبوت على كتابة عهود زفاف مؤثرة كانت أفضل من قدرتها في الفترة التي سبقت حفل زفافها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على TikTok، حثت Lynnzee Highland من سياتل ChatGPT على كتابة كلمات "مضحكة ورومانسية"، مضيفًة: "خطيبي يعرف حقًا كيف يضحكني.. نحن نحب الركض معًا على الرغم من أنني بالكاد أستطيع المواكبة.. نحن نحب أيضًا المشي لمسافات طويلة والسفر، أنا فخورة جدًا بكل ما أنجزه ومتحمس لكل شيء سننجزه معًا".

في البداية، أنتج الروبوت بعض النتائج المبتذلة، ولكن عندما صقلت لينزي طلبها، كانت النتائج شخصية بشكل صادم مع لمسة رومانسية.

تقول عهود زفافها، "بينما نقف هنا في هذا اليوم الخاص، لا يسعني إلا الشعور بالسعادة والحب.. منذ اللحظة التي التقيت فيها بك، جعلتني أضحك كما لم يضحك أي شخص آخر، على الرغم من أنني بالكاد أستطيع مواكبة الأمر معك أثناء الجري، إلا أنني أشعر دائمًا أننا في حالة تزامن مثالية عندما نكون معًا، وعندما نتنزه أو نسافر، أعلم أنه بغض النظر عن المكان الذي نذهب إليه، فإن الرحلة معك هي التي تجعلها لا تُنسى حقًا".

وأضافت العهود، "أنا فخورة جدًا بكل ما أنجزته ولا أطيق الانتظار لمعرفة ما سننجزه معًا.. بصفتي شريكة لك، أتعهد بتقديم الدعم لك خلال جميع تقلبات الحياة.. لأكون صخرتك عندما تحتاج إلي واحتفل بنجاحاتنا على طول الطريق".

كما جاء فيها، "بينما نبدأ هذا الفصل من حياتنا، أعدك أن أحبك دون قيد أو شرط، وأن أكون صادقة معك دائمًا وألا نسلم أبدًا بالحياة الجميلة التي نبنيها معًا."