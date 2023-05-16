شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تختبر رقائق M3 من الجيل التالى لأجهزة Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد آبل لإحضار الدفعة التالية من أجهزة ماك مع الجيل التالي من السيليكون، ومن المتوقع ظهورها لأول مرة في نهاية هذا العام أو أوائل عام 2024، ذلك فى الوقت الذي تأتي فيه أجهزة MacBook Air التي تعمل بنظام M2 هذا الصيف.

اقترح محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، في الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية Power On، أن شركة آبل تختبر الجيل التالي من السيليكون، سلسلة M3 من الرقائق لأجهزة ماك.

والشريحة المذكورة هي الإصدار "Pro"، وفقًا لتقرير جورمان استنادًا إلى سجلات المطور التي تلقاها.

وتظهر سجلات المطورين أن شريحة M3 Pro بها تكوين مكون من 12 نواة - 6 نوى أداء و 6 نوى كفاءة، كذلك تحتوي الشريحة على 18 نواة GPU وذاكرة 36 ​​جيجابايت.

لذا يبدو أن الشريحة التي يتم اختبارها هي M3 Pro الأساسية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في العدد الأساسي مماثلة لتلك الخاصة بالقفزة من M1 Pro إلى M2 Pro.

وفقا لجورمان، سيكون لها نواتان إضافيتان لوحدة المعالجة المركزية موفرتا للطاقة واثنان من مراكز الرسومات الأخرى، علاوة على ذلك، سيشهد التكوين المتطور قفزة في ذاكرة 4 جيجابايت.

إذا كانت المتغيرات الأخرى ستتبع نفس الطريقة، فإن شريحة ماك Pro التالية من Apple ، M3 Max ، يمكن أن تحتوي على أكثر من 14 نواة وحدة المعالجة المركزية وأكثر من 40 نواة رسومات إذا كانت تتبع نفس النمط مثل M2 Max مقارنةً بـ M1 ماكس.

يمكن أن تحتوي شريحة M3 Urtla على ما يصل إلى 28 نواة لوحدة المعالجة المركزية وأكثر من 80 نواة رسومات.

سيستخدم خط شرائح M3 عملية تصنيع 3 نانومتر ، مما يؤدي إلى زيادة كثافة النواة وتحسين الأداء.

من المتوقع أن تتفوق نوى M3 الستة في الأداء على نظيراتها من M2.

قبل أن تصل أجهزة ماك التي تعمل بنظام M3 Pro إلى الرفوف، تحتاج آبل أولاً إلى إخراج شريحة M3 القياسية، كما تفعل عادةً.

يعتقد جورمان أن السطر الأول من أجهزة Mac مع رقائق M3 سيصدر في وقت لاحق من هذا العام أو قد يتم دفعه إلى أوائل العام المقبل.

يشار إلى أن شركة آبل تعمل على أجهزة iMac و MacBook Pro و MacBook Air التي تعمل بنظام M3.