شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام خدعة زر قفل iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي زر قفل جهاز آيفون الخاص بك على سر مخفي مذهل - وربما تكون قد فاتته تمامًا، حيث يمكنك مع Face ID ، النقر ثلاث مرات على زر القفل أو الزر الجانبي لإلغاء قفل الميزات الخاصة، وينطبق الشيء نفسه على أجهزة آيفون التي تعمل بتقنية Touch ID - ولكنك ستنقر ثلاث مرات على زر الصفحة الرئيسية بدلاً من ذلك.

بمجرد إعداد اختصار إمكانية الوصول، يمكنك النقر ثلاث مرات لأداء وظائف معينة.

يمكنك تغيير الوظائف في أي وقت في تطبيق الإعدادات.

كيفية استخدام خدعة زر قفل iPhone

أولاً، انتقل إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> اختصار إمكانية الوصول.

ثم سترغب في اختيار أحد الخيارات من قائمة الاختصارات، فهناك الكثير للاختيار من بينها، لكن بعضها مفيد أكثر من البعض الآخر.

المكبر مفيد للغاية لأنه يحول جهاز آيفون الخاص بك إلى عدسة مكبرة لقراءة نص صغير.

يضيف AssistiveTouch زر الصفحة الرئيسية الافتراضي إلى جهاز Face ID iPhone الخاص بك.

ويتيح لك التحكم في الأجهزة المجاورة التحكم في أدوات آبل الأخرى القريبة منك.

هل تريد إيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك؟

على أجهزة iPhones Face ID ، يؤدي الضغط باستمرار على الزر الجانبي إلى إظهار Siri.

لذلك لإيقاف تشغيل جهاز آيفون الخاص بك بأزراره المادية، تحتاج إلى استخدام طريقة مختلفة.

بدلاً من ذلك سترغب في الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي مع أي من زري الصوت في نفس الوقت.

ستتمكن بعد ذلك من سحب شريط التمرير لإيقاف تشغيله.