شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنهى مهمة مركبتها الفضائية Lunar Flashlight والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحبت وكالة ناسا مشروع Lunar Flashlight الخاص بها، والذي تم تصميمه للبحث عن مصادر الجليد في أقرب الكواكب، حيث أمضت الوكالة الأشهر القليلة الماضية في محاولة، وفشلت، في الحصول على المركبة لتوليد الكمية اللازمة من الدفع لإيصال القمر الصناعي الصغير إلى وجهته المقصودة.

ويقول المسؤولون إن سبب المشكلة على الأرجح هو تراكم الحطام في خطوط الوقود، مما منع CubeSat من العمل بكامل طاقته، بحسب موقع TOI الهندى.

وقد تم إطلاق مركبة Lunar Flashlight "بحجم الحقيبة" لأول مرة في ديسمبر، وتم تطويره بواسطة الطلاب في Georgia Tech، وبمجرد نشرها ، كان من المتوقع أن تبدأ رحلة مدتها أربعة أشهر إلى القمر، وبعد ذلك ستبحث عن الجليد المائي السطحي في القطب الجنوبي للقمر المظلم دائمًا.

ولسوء الحظ ، على الرغم من الجهود التي بُذلت منذ أشهر لحل المشكلة ، فإن المركبة ستمضي عبر الأرض ثم تطير في المدار ، ولكن نأمل ألا تكون قريبة جدًا من الشمس.

وتختار وكالة ناسا أن تأخذ نهجًا زجاجيًا نصف كامل للفشل، مشيرة إلى نجاح العديد من مكونات المشروع، وقالت باربرا كوهين ، المحققة الرئيسية في مركز جودارد لرحلات الفضاء، إنه على الرغم من كونها مخيبة للآمال، أثبتت المهمة فعالية العديد من الأدوات التي استخدمت لأول مرة على القمر الصناعي، وأن الباحثين "جمعوا الكثير من بيانات الأداء أثناء الرحلة على الجهاز والتي ستكون ذات قيمة لا تصدق للتكرار في المستقبل."