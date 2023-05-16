شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتفا iPhone 15 وiPhone 15 Plus يحصلان على ترقية كبيرة فى الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر إصدار تشكيلة ايفون التالية في وقت لاحق من هذا العام ، وبينما لا تزال هناك بضعة أشهر حتى الإعلان ، بدأت الشائعات في تشكيل الصورة لطرازات iPhone 15، والآن ، وفقًا لمحلل ، يمكن أن تحصل أجهزة iPhone المنخفضة على تحديث رئيسي منذ سنوات.

فبحسب موقع TOI الهندى، يقول المحلل جيف بو إن طرازات أيفون لهذا العام ، iPhone 15 و iPhone 15 Plus ، يمكن أن تأتي بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل، وحاليًا ، تقتصر الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل على طرازات iPhone 14 Pro.

ووفقًا لملاحظة بحثية حصلت عليها MacRumors ، قال Pu أن طرازي iPhone 15 و iPhone 15 Plus الجديدتين سيضمان كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، وستحتوي الكاميرا الجديدة على مستشعر جديد ثلاثي التكديس ، والذي يجب أن يلتقط المزيد من الضوء ، ويحسن جودة الصورة.

ومع ذلك ، ذكر بو أيضًا أنه قد يكون هناك تأخيرات في الإنتاج بسبب مشكلات الإنتاجية مع المستشعر المكدس ، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع أن يكون تاريخ الإطلاق في سبتمبر.

عدسة التكبير Periscope لطرازات iPhone 15 Pro

في حين أن أجهزة iPhones المنخفضة قد تحصل على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل عالية الدقة ، فإن العدسة المقربة ومستشعر LIDAR ستظل حصرية لطرازات iPhone 15 Pro، ومن المتوقع أن تحتوي طرازات iPhone 15 Pro على عدسة تكبير / تصغير جديدة 6x

ما الذي يمكن توقعه أكثر من تشكيلة iPhone 15؟

بصرف النظر عن الكاميرا الجديدة ، سيأتي iPhone 15 و iPhone 15 Plus بشريحة A16 Bionic ، وهي نفس الشريحة التي تشغل طرازات iPhone 14 Pro، وعلاوة على ذلك ، ستحتوي طرز Vanilla iPhone 15 على منفذ USB-C ، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستكون ذات سرعة محدودة.

ويقترح Pu أن طرازات iPhone 15 Pro القادمة لن تحتوي على أزرار الحالة الصلبة بسبب "مشكلات التصميم"، ولا يزال المحلل يتوقع أن طرازات iPhone 15 Pro ستحتوي على إطار من التيتانيوم ، وشريحة A17 Bionic محسّنة ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ، من بين ترقيات أخرى.

من المتوقع إطلاق سلسلة iPhone 15 في وقت لاحق من هذا العام في سبتمبر، وستتألف المجموعة من أربعة طرز - iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.