تكنولوجيا: إستعراض لسماعة Nothing Ear (2) اللاسلكية

بدأت شركة Nothing في المنافسة في مستوى جديد في سوق السماعات اللاسلكية مع سماعة Nothing Ear (2) التي تدعم أنظمة تشغيل iOS والأندوريد، ونستعرض في هذه المراجعة مميزات وعيوب هذا الإصدار.

تنطلق سماعة Nothing Ear (2) بميزة دعم ترميز LHDC و AAC، كما تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، مع تطبيق يدعم المستخدم بأفضل آداء.

كما تتميز السماعة اللاسلكية بدعم معايير IP54 في السماعة ودعم معايير IP55 لحافظة السماعة اللاسلكية، من جانب تتميز السماعة بتصميم خفيف الوزن يتفوق على الإصدارات المنافسة من السماعات اللاسلكية.

وتأتي سماعة Nothing Ear (2) بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق بشكل كبير، بينما تأتي التحسينات في دعم الإصدار الجديد لميزة إلغاء الضوضاء النشطة، مع تخصيص أفضل، ولقد أوضحت التجربة العملية نسبة التحسينات والمميزات الجديدة المقدمة من Nothing في هذا الإصدار.

تصميم سماعة Nothing Ear (2)

تتميز سماعة Nothing Ear (2) بنفس لغة التصميم المميزة لسماعات Nothing اللاسلكية، حيث تأتي بتصميم شفاف على غرار Nothing Ear 1، بينما يأتي الإصدار الجديد بتحسينات لمميزات الإصدار الأول بشكل رئيسي.

وتقدم الشركة سماعة Ear (2) مع ثلاثة مجموعات من أطراف السيليكون المستطيلة والتي تتميز بأحجام مختلفة، لكن قد لا تتوافق مع الحجم الأكبر لأذن المستخدم في بعض الأحيان، إلا أن إستبدال أطراف السيليكون من حجم لأخر يتميز بتجربة سلسة.

ويأتي الطرف الأصغر بحجم 12مم، ويتميز الطرف الأوسط بحجم 13 مم، بينما يتميز أكبر طرف للسماعة بحجم 14مم، كما تتميز كل جهة من السماعة بوزن 4.5 جرام، لذا تتميز بتصميم خفيف الوزن.

ويتضمن التطبيق إختبار يحدد مدى توافق حجم طرف السماعة مع أذن المستخدم، أيضاً لا تندمج السماعة بشكل كامل داخل الأذن إلا أن السماعة تبقى ثابتة في أذن المستخدم حتى مع الرياح الشديدة على سبيل المثال.

أيضاً قد تؤدي عملية الضبط الإفتراضي للسماعة اللاسلكية إلى إجهاد الأذن في بعض الأحيان، إلا أن ملاءمة السماعة في النهاية يدعم المستخدم في الحصول على تجربة إستماع أفضل.

كما يقدم التصميم الشفاف لحافظة السماعة اللاسلكية الرؤية المميزة ذاتها للتصميم الشفاف الذي تتبناه شركة Nothing، مع تصميم بحجم جيد لحافظة السماعة للتخزين في الجيب، وتتميز الحافظة بغطاء مميز بتصميم مغناطيسي، إلا أن التصميم البلاستيكي الشفاف يتأثر بالخدوش بشكل أسرع.

التحكم في سماعة Nothing Ear (2)

تتميز سماعة Ear (2) بجذع يدعم حساسية الضغط لتشغيل عناصر التحكم في التشغيل، على أن تؤثر دقة اللمس على الأوامر المختلفة، ففي حالة محاولة تبديل أوضاع الإستماع في السماعة سيؤدي إلى التوقف المؤقت عن التشغيل.

من جانب أخر يتميز جذع السماعة بتصميم قصير لذا قد تعترض الأذن الجزء الخلفي من جذع السماعة، كما سيتاح للمستخدم ضبط عناصر التحكم في السماعة عبر تطبيق Nothing X، بينما تقدم Nothing السماعة في محتوى الصندوق بعناصر التحكم التالية:

لتشغيل نمط إلغاء الضوضاء النشطة بشكل إفتراضي أو وضع الشفافية سيكون على المستخدم الضغط المطول على الجذع لمدة 2 ثانية، ويتم إعلام المستخدم بتشغيل وضع الشفافية في السماعة اللاسلكية عبر صوت إمرأة تعلن عن تشغيل النمط، أو صوت منخفض للإعلان عن تنشيط نمط إلغاء الضوضاء.

ويمكن لتطبيق Nothing X أن يدعم المستخدم في إستبدال نمط الشفافية أو نمط إلغاء الضوضاء وتعيين بعض من عناصر التحكم مثل مستوى الصوتيات، المساعد الرقمي، أيضاً يمكن تعيين عناصر التحكم في كل جهة من السماعة بشكل مستقل عبر تطبيق Nothing X.

تطبيق Nothing X لسماعة Nothing Ear (2)

طور تطبيق Nothing X ليقدم الدعم الأمثل لإصدارات الشركة من السماعات اللاسلكية، ويتم تحديث التطبيق ليتوافق مع سماعة Nothing Ear (2) اللاسلكية خلال 5 دقائق.

ويقدم التطبيق ميزة تخصيص عناصر التحكم، كما تتوفر عناصر تحكم ثابتة لا تدعم التغيير مثل إيقاف أو تشغيل السماعة، أو إستقبال المكالمات وإنهاء المكالمات، بينما يمكن تخصيص أي من عناصر التحكم الأخرى.

أيضاً يدعم التطبيق التحكم في قوة إلغاء الضوضاء في السماعة، مع تخصيص ميزة إلغاء الضوضاء، ويأتي التطبيق بميزة إنشاء ملف تعريفي مخصص للصوتيات والذي يرتكز على تاريخ ميلاد المستخدم لمزج الصوتيات، مع دعم رفع أو خفض التردد في EQ لتخصص الصوتيات.

كما يتوفر للمستخدم في التطبيق إختيارات في تبويب “softer” وتبويب “المفضلة”، وأيضاً تبويب “richer”، كما تتضمن السماعة equalizer بثلاثة ترددات تظهر بعنوان “bass” و”mid” وأيضاً “treble”، على أن تتميز بعض الترددات بمستوى مرتفع بشكل إفتراضي، على أن تتوافق الإختيارات المختلفة مع التجربة المفضلة للمستخدم، مع إختيار بإستجابة سريعة للألعاب.

بشكل عام يأتي تطبيق Nothing X بآداء ودعم جيد للمستخدم، إلا أن واجهة التطبيق تحتاج إلى بعض التغيير في حجم النصوص، وتباين الألوان.

إقتران سماعة Nothing Ear (2)

تدعم سماعة Nothing Ear (2) ترميز LHDC 5.0 لإرسال صوتيات 24 بت / 192 كيلو هرتز، وهو ترميز يدعمه نظام تشغيل Android 10 والإصدارات اللاحقة.

كما تدعم Ear (2) برامج ترميز SBC و AAC لهواتف الأيفون، مع نمط الإستجابة السريعة في التطبيق، ويمكن التبديل إلى دعم الإتصال باثنان من الأجهزة عبر تطبيق Nothing X مثل التبديل بين جهاز الحاسب والهاتف في حالة تلقي مكالمات.

البطارية

تستمر البطارية في سماعة Nothing Ear (2) اللاسلكية بعمر تشغيل يصل إلى 6 ساعات و7 دقائق مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

ولقد إختبر آداء البطارية في السماعة مع ضبط قدرة إخراج الصوتيات عند قدرة 75 ديسيبل لتشغيل متواصل حتى نفاذ البطارية، ولقد كانت النتائج أعلى من المتوسط.

وتقدم حافظة السماعة عدد 4 أو 5 من مرات الشحن الإضافية للسماعة والتي تحدد بتعطيل أو تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ويكشف مؤشر LED في الحافظة عن حالة الشحن، حيث يوضح حالة شحن السماعة عند تثبيت السماعة داخل الحافظة، وعند إزالة السماعة يوضح المؤشر حالة شحن الحافظة.

وتشير الإضاءة البيضاء إلى أن حالة الشحن أعلى من نسبة 30%، بينما يشير الضوء الأحمر إلى أن مستوى الشحن أقل من 30%.

مستوى الصوتيات في Nothing Ear (2)

تقدم Nothing هذا الإصدار بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وفي التجربة العملية قدمت السماعة اللاسلكية دعم جيد في عزل الضوضاء إلا أنه ليس الآداء الأمثل، حيث تظهر الصوتيات الخاصة بحركة المرور في الطرق المزدحمة، كما تواجه السماعة بعض الصعوبة في إزالة صوت الرياح مع العواصف والذي يستمر لفترة إلى أن تبدأ تقنية إلغاء الضوضاء النشطة في العمل.

لذا لا تقدم السماعة الآداء المطلوب في إلغاء الضوضاء مع قدرة 40 ديسيبل، أيضاً قد يواجه بعض المستخدمين ممن لديهم حساسية في الأذن مشكلة مع الضغط الذي ينتج مع ميزة إلغاء الضوضاء، أو قد تؤدي الميزة إلى إحساس بعض المستخدمين بالدوار.

ولقد تم ضبط الصوتيات في سماعة Ear (2) عند الإستخدام للمرة الأولى بمستوى في الصوتيات يتوافق مع الكثير من المستخدمين، إلا أن التجربة العملية تكشف عن عدم إتساق بعض الترددات المتوسطة مثل 5kHz التي تأتي بإستجابة أعلى بنسبة 10 ديسيبل من المستوى المتوقع.

أيضاً عند وصول الصوتيات إلى مستوى بين 400 هرتز و 1 كيلو هرتز يتم إقتطاع بعض التفاصيل الأساسية في الصوتيات، أيضاً قد تعمل السماعة على إنتاج صوت مبالغ فيه مع bass، ومع المقاطع الصوتيات التي لا تتضمن الكثير من الأدوات يظهر الصوت بشكل جيد، بينما تظهر الصوتيات التي تتضمن الكثير من التفاصيل والأدوات نغمات مرتفعة بآداء سئ.

آداء سماعة Nothing Ear (2) في المكالمات الصوتية

قد لا يقدم ميكروفون سماعة Nothing Ear (2) آداء مثالي بشكل عام، إلا أنه يتميز بآداء جيد عند إجراء المكالمات في البيئات التي تتضمن الكثير من الضوضاء.

أيضاً عند إجراء المكالمات الصوتيات في مكتب العمل تظهر الصوتيات المحيطة أثناء إجراء المكالمات إلا أنها لا تؤثر على المكالمات بشكل كبير، بينما يظهر الآداء الأفضل للسماعة في البيئة المميزة بمستوى أعلى من الضوضاء حيث تعمل السماعة على إلتقاط صوت المستخدم بشكل أفضل مع خفض الأصوات المحيطة لإخراج صوت المستخدم بشكل أوضح.

هل تستحق Nothing Ear (2) الشراء؟

تقدم Nothing سماعة Nothing Ear (2) للأسواق بمستوى تسعير جيد، كما أن تصميم السماعة يتوافق مع أذن المستخدم بشكل جيد، مع دعم جيد لمقاومة الماء والغبار بمعايير IP54 للسماعة، ومعايير IP55 لحافظة السماعة، وهي مواصفات تقدم دعم جيد عند إستخدام السماعة بشكل يومي.

أيضاً يقدم تطبيق Nothing X المميزات التي تتيح تخصيص السماعة بشكل أفضل وأيضاً تخصيص الترددات، وميزة إلغاء الضوضاء إلى جانب أدوات التشغيل في السماعة.

من جانب أخر قد لا تقدم حساسية النقر على جذع السماعة آداء دقيق بأفضل مستوى لتنفيذ الأوامر المطلوبة، كما تؤكد التجربة على وجود وقت فاصل بين أوامر النقر على جذع السماعة والتنفيذ الفعلي، كما تؤدي ميزة إلغاء الضوضاء النشطة إلى ضغط داخل أذن المستخدم.

ويعد دعم السماعة لترميز LHDC Bluetooth من المميزات المطلوبة لمستخدمي أجهزة الأندوريد، بينما يقدم ترميز AAC دعم جيد لمستخدمي هواتف الأيفون، كما يقدم التطبيق بعض الإختيارات الجيدة لتعديل الترددات.

كما تتميز سماعة Nothing Ear (2) بتصميم خفيف ويدعم التثبيت بكفاءة داخل الأذن، ويمكن للسماعة أن تقدم دعم جيد في حجب الضوضاء المنخفضة، أيضاً تتضمن السماعة مميزات الشحن اللاسلكي، والإتصال المزدوج بالأجهزة، كما تأتي بسعر منخفض مقارنة بالإصدارات المنافسة بنفس المستوى في الأسواق، كما تتميز بأفضل جودة تصميم مع تطبيق قوي في أدوات تخصيص الصوتيات والتحكم في السماعة.

تقدم Nothing سماعة Nothing Ear (2) اللاسلكية بنفس لغة التصميم المميزة للإصدار السابق مع سعر جيد وتصميم يدعم التثبيت بشكل جيد داخل الأذن، إلا أن تقنية إلغاء الضوضاء لا تأتي بأفضل مستوى

دعم الشحن اللاسلكي

تطبيق قوي بإختيارات مختلفة لضبط الصوتيات

دعم معايير IP54 وIP55

دعم ترميز LHDC وAAC وSBC السلبيات تقنية إلغاء الضوضاء تؤدي إلى الضغط على الأذن

لا تقدم أدوات التحكم آداء دقيق دائماً في تنفيذ الأوامر

عمر تشغيل متوسط مع تقنية إلغاء الضوضاء

