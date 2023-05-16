شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يشارك 5 دروس فى الحياة كان يتمنى تعلمها وقت تخرجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رجل الأعمال الأميركي، مؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس، خمسة دروس رئيسية في الحياة كان يتمنى أن يعرفها في وقت تخرجه، وذلك أثناء مخاطبته الطلاب بجامعة شمال أريزونا فى حفل تخرج وفقا لتقرير شبكة سي إن بي سي.



5 دروس يجب تعلمها عقب الانتهاء من التعليم الجامعي 5 دروس يجب تعلمها عقب الانتهاء من التعليم الجامعي 1. قراراتك المهنية ليست دائمة

أول نصيحة يقدمها "جيتس" للخريجين الجدد هي أن القرارات المهنية ليست دائمة وغالباً ما تتغير، قال: "من المحتمل أنك تواجه الكثير من الضغط في الوقت الحالي لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن حياتك المهنية"، وأضاف، "قد تشعر أن هذه القرارات دائمة لكن الأمر ليس كذلك عند التطبيق."

وأضاف أيضًا أن إعادة تقييم الأهداف "أمر جيد"، ولا بأس في القيام بالأشياء بشكل مختلف عما كنت تتخيله في الأصل.

2. لا تخف من تعلم أشياء جديدة

إذا لم تسر الأمور كما تريد من الضروري أن تنفتح على التجارب والتعلمات الجديدة. قال جيتس إنه يعتقد أنه يعرف كل شيء بعد تركه الجامعة. ومع ذلك فقد أدرك تدريجيًا أن "الخطوة الأولى لتعلم شيء جديد هي الميل إلى ما لا تعرفه، بدلاً من التركيز على ما تعرفه".

أخبر الطلاب أنه ستكون هناك أوقات يواجهون فيها مشكلة لن يتمكنوا من حلها بأنفسهم، وقال "عندما يحدث ذلك، لا داعي للذعر، خذ نفسًا. أجبر نفسك على التفكير مليًا في الأمور. ثم ابحث عن أشخاص أذكياء لتتعلم منهم".

3. مساعدة الآخرين

جيتس هو فاعل خير تمامًا وغالبًا ما يبذل جهودًا كبيرة لردها إلى المجتمع، وشدد في عنوانه للطلاب أيضًا على أهمية مساعدة الآخرين.

وشجع الخريجين على استخدام تعليمهم ومهاراتهم لتحسين حياة الآخرين، وذكّرهم بأنهم يعيشون في أوقات يمكنهم فيها "كسب لقمة العيش من خلال إحداث فرق".

وأضاف: "عندما تقضي أيامك في القيام بشيء يحل مشكلة كبيرة، فإنه يشجعك على القيام بأفضل أعمالك"، مضيفًا: "يجبرك على أن تكون أكثر إبداعًا، ويمنح حياتك إحساسًا أقوى بالهدف. "

4. يمكن أن توفر لك الشبكات أماكن

ذكّر جيتس الطلاب بأن الأشخاص الذين تخرجوا معهم ليسوا مجرد زملاء في الفصل، بل هم شبكتهم. ويمكن للتواصل بالتأكيد أن يوفر لك الأماكن. "شركاؤك وزملاؤك في المستقبل، فهم أفضل مصادر الدعم والمعلومات والمشورة."

5. هناك ما هو أكثر في الحياة من العمل

أشار جيتس إلى أن هناك ما هو أكثر في الحياة من العمل ويجب على الناس السماح لأنفسهم بأخذ قسط من الراحة إذا احتاجوا لذلك.

يتذكر "جيتس" أيامه الأولى كرائد أعمال وكشف كيف اعتاد على تتبع الموظفين ومدى تأخرهم في العمل، ومع ذلك أضاف أنه بعد أن أصبح أبًا، أدرك أن "هناك ما هو أكثر في الحياة من العمل" وأنه يجب على الناس التركيز على بناء العلاقات ورعايتها والاحتفال بنجاحهم.

قال: "خذ وقتًا لتنمية علاقاتك والاحتفال بنجاحاتك وللتعافي من خسائرك"."خذ قسطًا من الراحة عندما تحتاج إلى ذلك خذ استراحة، من السهل على الأشخاص من حولك عندما يحتاجون إليها أيضًا ".