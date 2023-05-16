تكنولوجيا: لينوفو تقدم جهاز العرض الذكي YOGA 5000s المزود بآلة إضاءة مخصصة للعرض اثناء النهار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة لينوفو توسيع مجموعة منتجاتها مع استعدادها لتقديم جهاز العرض الذكي الخاص بها YOGA 5000s والذي يعتبر خليفة جهاز YOGA 5000 الذي قدمته الشركة من قبل.

وبالرغم من انها لم تقوم بالكشف عن تاريخ الاطلاق او الاسعار او حتى المواصفات الكاملة، إلا أن المعلومات الأولية للجهاز تثير الفضول بالفعل.

وعلى ما يبدو، سيأتي جهاز العرض الذكي YOGA 5000s بتصميم مضغوط ومستويات سطوع عالية. فعلى الرغم من كونه صغير جدًا ليتم رفعه بيد واحدة، إلا أنه يعد بتجربة سينما منزلية قوية. ومن اهم الميزات البارزة بجهاز العرض هذا هو انه يضمن أقصى نسبة سطوع حتى ظل النهار الساطع.

في حين أن التفاصيل حول YOGA 5000s محدودة حاليًا، إلا أن نظرة على جهاز YOGA 5000 السابق يمكن أن تعطينا فكرة عما يمكن توقعه من هذا الجهاز. قدم الاصدار السابق مساحة تخزين 4 + 64 جيجابايت، وواجهة خالية من الإعلانات، وشاشة بدقة 1080 بكسل، ودعم HDR 10+ وشاشة قابلة للتكيف.

كما أنه يتميز بالتركيز التلقائي بالليزر، وتصحيح شبه منحرف رباعي المحاور، ومكبر صوت Vifa المدمج. مع وضع هذا في الاعتبار، من المرجح أن يقدم YOGA 5000s ميزات اكثر وأداء محسّن.

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