تكنولوجيا: كانون تطلق كاميرا PTZ عن بُعد بدقة 4K مع ميزات التتبع والتكرار التلقائي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل كانون توسيع نطاق منتجاتها في الهند، فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن إطلاق كاميرا PTZ الداخلية الجديدة بدقة 4K، وهي تعتبر كاميرا عن بُعد تسمى CR-N700. تم تصميم الكاميرا لمساعدة المذيعين في إنتاج مقاطع فيديو بجودة صورة عالية، وهي تتميز باتصال استثنائي وضبط تلقائي للصورة.

بالإضافة إلى الكاميرا، قدمت كانون أيضًا تطبيقين إضافيين مبتكرين، التعقب التلقائي والتكرار التلقائي، لتعزيز الإنتاجية. فمع تزايد الطلب على إنشاء المحتوى والبث المباشر، تعمل كانون على توسيع نطاقها من أنظمة كاميرات PTZ الداخلية عن بُعد للمساهمة في سير عمل الإنتاج الفعال وتوفير تجارب جذابة بصريًا.

تتفوق CR-N700 في جودة الصورة، إذ انها تدعم تسجيل الفيديو عالي الجودة 4K / 60P / 4:2: 2/10 بت وتمكين تسجيل HDR بتنسيقات HLG (Hybrid Log-Gamma) أو PQ (التكمية الحسية) لتلبية مجموعة متنوعة مستلزمات الإنتاج.

وبالاستفادة من تقنية كانون وخبرتها في كاميرات الفيديو الاحترافية، تحتوي CR-N700 أيضًا على عدسة تكبير بمعدل 15 ضعفًا ومستشعر CMOS بحجم 1.0 بوصة ومحرك معالجة الصور DIGIC DV7، من بين ميزات أخرى تعزز جودة الصورة.

تعد CR-N700 مناسبة بشكل خاص لإنتاج الفيديوهات الاحترافية، حيث توفر جودة صورة فائقة ودعمًا ممتازًا لبث الأحداث الحية على نطاق واسع، بالاضافة إلى انها تحتوي على ميزات التعرف البشري المحسّنة مثل التركيز البؤري التلقائي للتركيز البؤري التلقائي لمستشعر CMOS ثنائي البكسل، والتركيز البؤري التلقائي لاكتشاف العين، والتركيز البؤري التلقائي لاكتشاف الرأس.

تتيح هذه الميزات للكاميرا تحديد وتتبع الأهداف سريعة الحركة بدقة ووضوح أكبر. علاوةً على ذلك، يدعم التطبيقان المبتكران الجديدان، Auto Tracking و Auto Loop، حاليًا CR-N700 وسيتوسعان ليشملان المزيد من كاميرات PTZ البعيدة المتوافقة من مجموعة كانون في المستقبل. تم تصميم هذه الميزات التي تركز على المستهلك لتحسين الإنتاجية وتقليل عبء العمل والقوى العاملة للإنتاج عن بُعد، مما يسمح للمشغلين بالتركيز على مهام مثل تبديل الكاميرا وتسليم المحتوى دون الحاجة إلى معدات إضافية مثل الخوادم أو أجهزة الكمبيوتر.

ويتيح تطبيق التتبع التلقائي قدرة تعقب رائعة، بالاضافة إلى انه يتيح للكاميرا البعيدة تتبع مكبرات الصوت أو الأشخاص المحددين تلقائيًا أثناء العروض التجارية والمحاضرات والأحداث. ومن خلال التحليل المرئي داخل الكاميرا، يحقق النظام قدرة تعقب استثنائية، مما يسمح بالتصوير من وجهات نظر مختلفة بما في ذلك الجسم بالكامل، والجزء العلوي من الجسم، والكتفين لأعلى، وغيرهم.

بالإضافة إلى التقاط الشخصيات البشرية المطلوبة عادةً لبث الأحداث التجارية والمحاضرات، يمكن للكاميرا البعيدة المزودة بآلية تحريك/إمالة عالية الأداء، التقاط الحركة البطيئة للاشياء بسلاسة لإنتاج فيديو عالي الجودة. ويوفر التطبيق أيضًا مجموعة واسعة من إعدادات الضبط، مثل التركيب وحساسية التتبع ومنطقة عرض الأولوية.

يمكّن هذا التطبيق الكاميرا البعيدة من تكرار حركات التدريج والإمالة والتكبير التي يؤديها المشغلون بشكل شائع أثناء بث الأحداث مثل المسابقات الرياضية والمقابلات والإعلانات التلفزيونية والأفلام. ويمكن للمشغلين ضبط المعلمات مثل إعداد الموضع لتحديد مدة الإيقاف المؤقت في كل نقطة، وإعداد المسار لتحديد سرعة الحركة، والعمليات الأخرى بما في ذلك المعاينة والبدء، والتي يمكن تهيئتها بسهولة على شاشة الإعدادات.

المصدر

اعلان





