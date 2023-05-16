شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القط "توم" أول من خسر وظيفته بسبب الذكاء الاصطناعى منذ 60 سنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تستغرب ما نقوله، لأنه حدث بالفعل في مسلسل الأطفال الكرتون "توم اند جيري"، منذ عقود من الزمان، حيث تنبأت أفلام الكرتون بذلك، وجاءت ربة المنزل الذي كان يسكن فيه القط توم في المسلسل بروبوت جديد لصيد الفئران بدلا من القط توم .

وأخبرت ربة المنزل توم بذلك، وأن الروبوت جاء ليعمل بدلا منه، إلا أن توم ضحك ساخرا من ذلك، لكن المفاجأة أن الروبوت قام بالفعل بصيد الفئران من المنزل بسرعة كبيرة وكفاءة عالية، وهو ما صدم توم كثيرا، وكان توم بذلك أول الخاسرين لوظيفته بسبب الذكاء الاصطناعي، وظهر في نهاية الحلقة توم، وهو يحمل حقيبة ملابسه تاركا المنزل للروبوت، وهو في شدة الحزن بعد فقده لعمله.