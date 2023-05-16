تكنولوجيا: B&O تكشف عن مجموعة أجهزة التلفاز Beovision Harmony OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة Bang & Olufsen (B&O) ثاني تلفزيون OLED بحجم 97 بوصة في العالم. تتوفر تلفزيونات B&O Beovision Harmony OLED بأحجام مختلفة تتراوح بين 65 بوصة و 97 بوصة.

أهم ما يميز المجموعة هو إصدار 97 بوصة وهو ثاني تلفزيون OLED بهذا الحجم. يأتي أول تلفزيون OLED بحجم 97 بوصة هو تلفزيون LG G2 OLED.

وتأتي مجموعة B&O Beovision Harmony OLED بأسعار مميزة، كما ان أحجام التلفزيونات المتاحة هي 65 بوصة و 77 بوصة و 83 بوصة و 88 بوصة و 97 بوصة.

يعتبر إصدار B&O المميز ضمن مجموعة Beovision Harmony هو إصدار 97 بوصة، فهو يأتي مزودًا بنظام غطاء مكبر صوت قابل للطي/للدوران ويتميز بلمسة نهائية فاخرة. تم تصنيع أغطية مكبرات الصوت المزودة بمحركات في التلفزيون من الخشب والألمنيوم المصنوعين بخبرة. ينتقل مكبر الصوت أسفل الشاشة عندما يكون التلفزيون قيد الاستخدام ويدور حوله عندما لا يكون قيد الاستخدام. كما تتميز مكبرات الصوت بصوت محيطي 7.1 ويمكنك توصيل سماعات تلفزيون Beovision Hrmony OLED لاسلكيًا.

تتوفر تلفزيونات Beovision Harmony OLED بثلاثة ألوان؛ الاسود والذهبي والفضي. يبلغ سعر تلفزيون B&O Beovision Harmony OLED إصدار 97 بوصة 63075 دولار. وتتميز الإصدارات الأصغر أيضًا بأسعار مميزة.

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