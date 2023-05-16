تكنولوجيا: جوجل تطرح لوحة المفاتيح المنقسمة Gboard لأجهزة أندرويد اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان شركة جوجل تفي بوعدها بتعزيز تجارب التطبيقات على الأجهزة اللوحية، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للطي، مع تحديثات Android 12L و Android 13.

فخلال حدث Google I/O 2023 الأخير، كشفت الشركة أنها قامت بتحسين أكثر من 50 تطبيقًا للأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية، والآن تنضم Gboard إلى القائمة بميزة جديدة مثيرة.

في العام الماضي، قدمت Gboard لوحة مفاتيح مقسمة للأجهزة القابلة للطي، وهي الآن تشق طريقها إلى أجهزة أندرويد اللوحية. تقسم ميزة لوحة المفاتيح المنقسمة لوحة المفاتيح إلى نصفين متساويين، مع عدد متساوٍ من المفاتيح على الجانبين الأيمن والأيسر. وبشكل افتراضي، يتم تمكين خيار “تقسيم التخطيط لتضمين المفاتيح المكررة” في الإعدادات> التفضيلات> التخطيط، مما يعني تكرار مفاتيح معينة على جانبي لوحة المفاتيح المنقسمة.



ومع ذلك، يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار تعطيل هذا الإعداد، مما يبرز الجانب الأيسر في الصفين الثاني والثالث. يمكن التبديل بين خياري “Standard” و “Split Keyboard” بسهولة باستخدام لوحة شريط الأدوات.

وأبلغ المستخدمون عن مواجهتهم لهذه الميزة على جهاز Galaxy Tab S8 الذي يعمل بالإصدار التجريبي من Gboard 12.9.21. في السابق ، قامت Google بطرح لوحة المفاتيح المنقسمة حصريًا للأجهزة القابلة للطي مثل Galaxy Fold و Surface Duo.



جدير بالذكر أنه على الرغم من توفر ميزة لوحة المفاتيح المنقسمة الآن على الأجهزة اللوحية، إلا أن إعادة التصميم المتوقعة على نطاق واسع لشريط الأدوات، والتي ظهرت لأول مرة في فبراير، لم يتم طرحها بعد على نطاق واسع للمستخدمين.

يوفر إدخال لوحة المفاتيح المنقسمة Gboard على أجهزة Android اللوحية للمستخدمين مزيدًا من المرونة والراحة عند الكتابة، لا سيما على الأجهزة اللوحية. ومن خلال هذه التحسينات المستمرة، تهدف جوجل إلى تحسين تجربة المستخدم الإجمالية على الأجهزة والأجهزة اللوحية القابلة للطي.

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