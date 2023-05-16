تكنولوجيا: أبل تقوم بحجز ما يقرب من 90٪ من قدرة TSMC الإنتاجية البالغة 3 نانومتر لهذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حجزت شركة أبل ما يقرب من 90٪ من قدرة TSMC الانتاجية ذات عملية تصنيع 3 نانومتر هذا العام لأجهزة iPhone و Mac و iPad، وذلك وفقًا لمصادر الصناعة التي استشهدت بها DigiTimes. وهذا بالطبع يوفر لشركة TSMC التايوانية زخم نمو كبير في النصف الثاني من 2023.

من المتوقع أن تحتوي إصدارات Apple iPhone 15 Pro‌ القادمة على معالج A17 Bionic، وهو أول شريحة iPhone‌ من أبل تعتمد على الجيل الأول من عملية ٣ نانومتر من أبل ، والمعروفة أيضًا باسم N3B.

يقال إن تقنية تصنيع ٣ نانومتر‌ تقدم تحسينًا بنسبة 35٪ في كفاءة الطاقة وأداء أسرع بنسبة 15٪ مقارنةً بـ 4 نانومتر والذي تم استخدامه لصنع شريحة A16 Bionic لجهاز iPhone 14 Pro و Pro Max.

من المتوقع أيضًا أن تستخدم شريحة Apple M3 لأجهزة Mac و iPad عملية ‌٣ نانومتر‌. ومن المتوقع أن تأتي شريحة M3‌ على جهاز MacBook Air إصدار 13 بوصة و iMac إصدار 24 بوصة، وكلاهما قد يصلان في وقت لاحق من هذا العام.

من المرجح أن تكون طرازات iPad Pro الجديدة التي ستصدر العام المقبل مدعومة بشرائح ‌M3‌، بينما من المتوقع ان تأتي إصدارات MacBook Pro الجديدة مقاس 14 و 16 بوصة القادمة في عام 2024 بشرائح M3‌‌ Pro و ‌‌‌M3‌‌‌ Max.

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