تكنولوجيا: أجهزة التلفاز الجديدة من TCL تدعم ألعاب بمعدل إطار مرتفع مع سعر منخفض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت TCL عن مجموعة من أجهزة التلفزيون الجديدة في خطي إنتاج مختلفين. وكما قيل من قبل خلال مؤتمر CES لهذا العام،، تتميز تلفزيونات S Class بالكثير من الميزات الحديثة، مثل التصميم الخالي من الحواف المعدنية، والاهم هو انها تأتي بأسعار معقولة.

تنقسم طرازات S Class إلى ثلاث فئات فرعية؛ وتعد فئة S2 هي الأقل من بين المجموعة، حيث تتميز بدقة 720 بكسل وأحجام شاشات مثالية لسهولة النقل، ويصل طولها إلى 32 بوصة.

في حين يتراوح حجم S3 من 32 بوصة إلى 43 بوصة وهي تدعم تقنية HDR وجهاز تحكم عن بعد صوتي وصوت Bluetooth ودقة 1080 بكسل. ومع ذلك، فإن S4 هي الاكثر اثارة للاهتمام، إذ توفر هذه التلفزيونات دقة 4K و Dolby Vision و Dolby Atmos وإدخال الإطار لحركة أكثر سلاسة. تبدأ فئة S4 بسعر 280 دولارًا لإصدار 43 بوصة وأحجامها تصل إلى 85 بوصة.

تبدأ فئة Q من TCL مع Q6، وتوفر شاشة QLED صورة أكثر إشراقًا بنسبة 66٪ من أي إصدار من إصدارات S Class، كما أنها تتميز بشيء يسمى “Game Accelerator 120” وهو أداة تدفع معدل التحديث إلى 120 هرتز عند لعب الألعاب، على حساب نصف الدقة الرأسية لصورة 4K. تترواح مجموعة Q6 من 55 بوصة (500 دولار) إلى 85 بوصة (1600 دولار).



تتضمن مجموعة Q7 شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز يصل إلى 240 هرتز من خلال الوصول إلى وضع مسرع الألعاب الخاص بها. تدعم أجهزة التلفزيون هذه AMD FreeSync Premium Pro و Dolby Vision IQ وتأتي بجهاز تحكم عن بعد بإضاءة خلفية. يبدأ سعر مجموعة Q7 من TCL من 750 دولار ليصل إلى 2200 دولار.

وأخيرًا، هناك مجموعة QM8 الرائدة، إذ تتمحور أجهزة التلفزيون هذه حول جودة الصورة، مع الإضاءة الخلفية المصغرة LED، ونسبة سطوع تصل إلى 2000 نتس. تتميز هذه الإصدارات أيضًا بمضخم صوت مدمج، مثل Hisense U8H و Wi-Fi 6 لتحسين البث مع حامل قابل لضبط الارتفاع لوضع شريط الصوت المناسب.

يبدأ سعر مجموعة QM8 من 1700 دولار ويصل إلى 10000 دولار أمريكي.

تتوفر معظم أجهزة التلفزيون هذه بالفعل في مواقع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وفي مواقع البيع بالتجزئة الفعلية، باستثناء جهاز QM8 الضخم مقاس 98 بوصة. سيتم إصدار الاجهزة في وقت لاحق من هذا العام.

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