تكنولوجيا: هاتف Vivo V29e 5G ينطلق رسمياً في شهر يونيو المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo لكشف النقاب عن هاتف Vivo V29e 5G في حدث يعقد في شهر يونيو المقبل، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الذاكرة، والبطارية وأيضاً تقنية الشحن في هذا الإصدار.

أكدت التسريبات التي نشرت عبر “Pricebaba” على أن شركة Vivo بدأت العمل على تطوير سلسلة Vivo V29 التي تنطلق للسوق الهندي قريباً، على أن تتضمن السلسلة Vivo V29 5G، وVivo V29 Pro وأيضاً V29 Lite 5G.

ولقد رصد هاتف Vivo V29e بنموذج رقم V2304، وهو النموذج المخصص للأسواق العالمية، كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يضم إصدار من رقاقات معالج Dimensity 7000، كما يدعم ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، على أن يتميز النموذجين بسعة 256 جيجا بايت.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4600 mAh، ويتميز بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Vivo V29e يتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأسود، والذهبي وأيضاً اللون الأزرق.

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