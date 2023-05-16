شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة أبل للطوارئ Emergency SOS؟ وما فائدتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل أن ميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها مع تشكيلة iPhone 14 متاحة الآن في بلدين آخرين، حيث ستمكّن التكنولوجيا المستخدمين في أستراليا ونيوزيلندا من إرسال رسائل إلى خدمات الطوارئ أثناء تواجدهم خارج التغطية الخلوية وشبكة Wi-Fi، بحسب موقع TOI الهندى.

ويعرف الأستراليون جيدًا أهمية البقاء على اتصال في المناطق الإقليمية والريفية والنائية، لا سيما عندما يحتاجون إلى خدمات الطوارئ، وقالت ميشيل رولاند، وزيرة الاتصالات، إن القدرة على الاتصال بـ Triple Zero مع Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية عندما لا تكون هناك تغطية للهاتف المحمول هي دعم قوي لإبقاء الأستراليين على اتصال في حالات الطوارئ.

وأضاف رولاند: "سيقطع هذا شوطًا طويلاً في مساعدة خدمات الطوارئ على الاستجابة والحماية وفي النهاية الحفاظ على الأفراد في مأمن من الأذى". يمكن للمستخدمين فتح تطبيق Find My ومشاركة مواقعهم عبر القمر الصناعي.

ما هي ميزة Apple للطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية؟

تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 و iPhone 14 Pro مع Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية التي تمكن المستخدمين من الاتصال بخدمات الطوارئ في ظل "ظروف استثنائية"، على سبيل المثال، عندما لا تكون هناك تغطية خلوية.

وعندما يستخدم مستخدم iPhone 14 أو iPhone 14 Pro اتصالاً قمرًا صناعيًا، في ظروف مثالية مع رؤية مباشرة للسماء والأفق، قد تستغرق الرسالة 15 ثانية لإرسالها، وأكثر من دقيقة لإرسالها تحت الأشجار ذات الأوراق الخفيفة أو المتوسطة.

توافر Emergency SOS عبر الأقمار الصناعية

تم إطلاق Apple في البداية في الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع عدد قليل من الأسواق المتقدمة الأخرى، وقد قامت بتوسيع الخدمة في الأشهر الأخيرة، وفي وقت سابق من هذا العام، أتاحت الشركة الميزة في النمسا وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال، كما أنه متوفر في كندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة.

وتتطلب طوارئ SOS عبر القمر الصناعي و Find My by Satellite نظام iOS 16.4 للمستخدمين في هذه البلدان الجديدة، وكانت الخدمة مجانية لمدة عامين بدءًا من وقت تفعيل طراز iPhone 14 الجديد.