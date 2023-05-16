شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ديل العالمية تعيد موظفيها للعمل من المكاتب بدلًا من المنزل والان مع تفاصيل الخبر
وكانت شركة ديل قد قطعت على نفسها وعدًا قبل ثلاثة أعوام، بأن يعمل غالبية موظفيها من المنزل للأبد.
وكان معظم موظفي الشركة قد بدأوا العمل من منازلهم بصورة أكبر بالتزامن مع تفشي وباء فيروس كورونا في 2020 وما بعده، وقد استثمرت الشركة – على حد تعبيرها – في تزويد موظفيها بالأدوات اللازمة للعمل عن بُعد، عوضًا عن العمل من داخل مكاتب الشركة.
ويأتي قرار شركة ديل الأخير متناقضًا مع خطابها عند الكشف عن النتائج المالية منتصف عام 2021، حيث أعلنت فيه أن نحو 60% من القوى العاملة لديها سوف يستمرون في العمل عن بُعد، أو وفقًا لنظام عمل مختلط يتطلب منهم الذهاب إلى مكاتب الشركة يوم أو اثنين أسبوعيًا.
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