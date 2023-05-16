شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ديل العالمية تعيد موظفيها للعمل من المكاتب بدلًا من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت شركة ديل موظفيها، الذين يعملون عن بُعد من منازلهم، بأن عليهم العودة للعمل من مكاتب الشركة لمدة ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، وفقًا لما جاء في رسالة بريد إلكتروني أرسلها مدير العمليات في الشركة إلى الموظفين.

وكانت شركة ديل قد قطعت على نفسها وعدًا قبل ثلاثة أعوام، بأن يعمل غالبية موظفيها من المنزل للأبد.

وقال جيف كلارك رئيس العمليات في ديل في البريد المُرسل إلى موظفي الشركة: "نحن نعلم أن الكثيرين منا قد رتبوا حياتهم حول العمل عن بُعد على مدار السنوات الثلاثة الماضية، هذا ليس انتقالًا هينًا، نحن نتفهم أن الأمر سيستغرق وقتًا للتحضير والتكيف مع الوجود في المكتب بشكل أكثر انتظامًا، هذه هي البداية لتعريف العمل المختلط بشكل أوضح لشركتنا"، وفقاً لموقع aitnews.

وكان معظم موظفي الشركة قد بدأوا العمل من منازلهم بصورة أكبر بالتزامن مع تفشي وباء فيروس كورونا في 2020 وما بعده، وقد استثمرت الشركة – على حد تعبيرها – في تزويد موظفيها بالأدوات اللازمة للعمل عن بُعد، عوضًا عن العمل من داخل مكاتب الشركة.

ويأتي قرار شركة ديل الأخير متناقضًا مع خطابها عند الكشف عن النتائج المالية منتصف عام 2021، حيث أعلنت فيه أن نحو 60% من القوى العاملة لديها سوف يستمرون في العمل عن بُعد، أو وفقًا لنظام عمل مختلط يتطلب منهم الذهاب إلى مكاتب الشركة يوم أو اثنين أسبوعيًا.