تكنولوجيا: أقراص HDD الصلبة تختفي من الأسواق بحلول عام 2028

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه العديد من الشركات لإختيار أقراص التخزين SSD لزيادة السعة التخزينية لأجهزة الحاسب، ومع هذا الإتجاه ينخفض إعتماد الكثير من الشركات على الأقراص الصلبة الثابتة، التي قد تختفي من الأسواق بحلول 2028.

كانت محركات HDD الإختيار الأمثل لتوسيع السعة التخزينة في أجهزة الحاسب على مدار السنوات الماضية، حيث كانت الإختيار الأكثر موثوقية لدى بعض المستخدمين، بينما دفع مستوى التسعير الجيد الكثير من المستخدمين لإختيار الأقراص الصلبة الثابتة لزيادة السعة التخزينية.

ولقد أشار”Shawn Rosemarin” نائب رئيسي شركة “Pure Storage” وهي شركة متخصصة في تطوير سعة SSD إلى أن الأسواق تشهد خلال السنوات القادمة تراجع في إنتاج وشحنات الأقراص الصلبة.

كما أوضح أن الأقراص الصلبة تدعم نسبة 3% في مراكز البيانات، أيضاً أشار “Shawn Rosemarin” إلى إمكانية خفض إستهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 80 إلى90% في حالة الإنتقال إلى أقراص التخزين الفلاشية.

ومن المتوقع مع هذا الإتجاه الجديد للشركات أن تنخفض تكلفة NAND إلى مستوى تختفي معه الأقراص الصلبة الثابتة بشكل تام من الأسواق، ومن المتوقع أن تختفي أقراص HDD بحلول عام 2028 بعد مرور 75 عام على إطلاق الأقراص الصلبة للمرة الأولى في الأسواق.

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