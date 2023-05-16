تكنولوجيا: ملصق إعلاني يكشف عن تصميم هاتفي Honor 90 وHonor 90 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Honor مؤتمرها القادم في 29 من مايو لكشف النقاب عن هواتف Honor 90 وHonor 90 Pro، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة لملصق إعلاني عن تصميم الهاتفين قبل الإعلان المرتقب.

ينطلق حدث Honor لاحقاً هذا الشهر للإعلان الرسمي عن سلسلة Honor 90 التي تنافس إصدارات Oppo وVivo، وأيضاً iQOO في الأسواق.

ولقد أكد الملصق الإعلاني الذي رصد اليوم على تصميم الهواتف القادمة، حيث يظهر Honor 90 في الجانب الأيسر، بينما يأتي هاتف Honor 90 Pro في الجانب الأيمن، ولقد سجل الهاتفين بأرقام REA-AN00 وREP-AN00.

ولقد أوضحت تسريبات سابقة جاءت من قاعدة بيانات 3C أن هاتف Honor 90 Pro يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، بينما يدعم هاتف Honor 90 قدرة شحن 66W.

ويتميز إصدار Pro بشاشة OLED منحنية بجودة عرض 1.5K، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة.

كما يدعم هاتف Honor 90 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، ومن المتوقع أن يضم مستشعر Samsung S5KHP3 رئيسي بدقة 160 أو 200 ميجا بيكسل، لذا نترقب تأكيد الشركة على موعد الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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