تكنولوجيا: رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 تأتي بتعزيز كبير في الآداء وكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة كوالكوم في العمل على تطوير إصدارها الجديد من رقاقات المعالج المميزة Snapdragon 8 Gen 3، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن الرقاقة تأتي بترقية كبيرة في الآداء مع تعزيز أكبر لكفاءة إستهلاك الطاقة.

إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت من “Ice Universe” المواصفات الرئيسية لرقاقة كوالكوم القادمة Snapdragon 8 Gen 3، والتي تنقسم إلى ثلاثة مجموعات في الأنوية 1+5+2، أي ترتيب مختلف عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 التي تميزت بتقسيم مجموعات الأنوية إلى 1+2+2+3.

ولقد أشارت التفاصيل التي جاءت من Ice Universe إلى أن الرقاقة تتضمن كرت الشاشة Adreno 750، الذي يأتي بتعزيزات كبيرة في آداء الجرافيك، كما تأتي الرقاقة بذاكرة تخزين مؤقت 10ميجا بت في L3.

وتهدف كوالكوم بشكل رئيسي تعزيز كفاءة إستهلاك الطاقة بنسبة أعلى في رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 القادمة، من جانب أخر تقدم كوالكوم الرقاقة بشكل رسمي في وقت لاحق هذا العام، على أن تدعم إصدار وان بلس القادم، وإصدار سامسونج Galaxy S24 Ultra.

أيضاً أكدت التقارير على أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 تنافس رقاقة سامسونج القادمة Exynos 2400، ورقاقة MediaTek Dimensity 9300، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من رقاقات كوالكوم المميزة.

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